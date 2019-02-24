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هذا ما قاله والد أنطوني مخلوف

24
FEBRUARY
2019
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قام السيد روجيه مخلوف بالإتصال عند الرابعة من فجر اليوم بجمعية يازا للتبليغ عن إختفاء إبنه أنطوني ورفيقيه أندرو خوري والفرنسي هوغو  بين منطقتي البترون وجونيه,
وفي التفاصيل التي سردها الوالد في إتصاله قال أن الشبان الثلاثة ذهبوا صباحا الى تنورين ثم الى منطقة البترون في السادسة والنصف مساء حيث إلتقوا بأصدقاء لهم. وأضاف الوالد "بعد السادسة والنصف فقد الإتصال بهم وقمنا في هذه الساعة (اي الرابعة فجرا) بالإتصال بجميع المغافر وفرع المعلومات والدرك وأمن الدولة لنرى أن كان هناك أية معلومات عنهم ولكن الإيجابة سلبية وقد بلغونا إنه لم يحدث أي حادث سير في المنطقة. كان من المفروض بأنطوني أن يعود الى البيت مساء ليعود ويخرج مع أصدقاء له حتى أنهم أتوا يبحثون عنه في المنزل. نتمنى على الجميع نشر الخبر ومساعدتنا في البحث عنهم".
 
وفي الختام كشف السيد مخلوف أن الشاب الذي يقود هو أندرو خوري ويملك سيارة شفروليه موديل 2017
 
ولاحقا كشفت اليازا عبر تويتر أنه تم العثور على أنطوني واندرو وهيغو الذين اختفوا في البترون، وهم بصحة جيدة
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