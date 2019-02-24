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جعجع: التطبيع يهدف لتعويم الأسد

24
FEBRUARY
2019
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أكد سمير جعجع، رئيس حزب «القوات اللبنانية»، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نمر حالياً بأكبر عملية غش سياسي في تحميلنا مسؤولية إعاقة عودة النازحين إلى بلدهم»، مشدداً على دعمه عودة النازحين بلا شروط.

 

ورأى جعجع أن الهدف من تطبيع العلاقة مع النظام السوري من بوابة ملف النازحين يكمن في تعويم بشار الأسد الذي لا يبدو أنه في وارد إعادتهم في وقت تشهد سوريا تبدلاً ديموغرافياً.

 

ولفت جعجع إلى أن هناك حاجة إيرانية إلى تعويم الأسد، وأن «حزب الله» يسعى إلى تسويقها، {وذلك لسبب بسيط يكمن في أن طهران استثمرت في نظامه وأنفقت مليارات الدولارات، عدا عن إنفاقها العسكري، وبالتالي لا تستطيع أن تتحمل إضعافه أو خسارته لما سيكون له من ارتدادات سلبية على الداخل في إيران}.

 

وأكد جعجع «إننا كنا وما زلنا مع التواصل مع المجتمع الدولي لتأمين مناطق آمنة لهم في سوريا على أن يتكفّل بتمويل عودتهم».

 

واعتبر جعجع أن الحملة المنظّمة لتطبيع العلاقة بين البلدين تأتي في سياق الحملة السابقة التي تولاّها الوزير جبران باسيل لدعوة سوريا لحضور القمة الاقتصادية العربية التي استضافها لبنان.

الشرق الأوسط
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