حملة لبنانية لتفكيك عصابات الاتجار بالمخدرات

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أظهرت الملاحقات التي نفذتها القوى الأمنية خلال الأيام الأخيرة، جهداً لبنانياً لتفكيك المجموعات المنخرطة في ترويج المخدرات والاتجار بها، حيث أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أمس في بلاغين صادرين عن شعبة العلاقات العامة، توقيف متهمين بالترويج للمخدرات في الجنوب وجبل لبنان.



وفي إطار نشاط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجرائم، ولا سيما جرائم المخدرات، أوقفت الشعبة في مدينة النبطية في الجنوب يوم الخميس الماضي ثلاثة لبنانيين وسورياً، وعثرت بحوزة أحدهم على كمية من الحبوب المخدرة وإبرة حقن. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بترويج المخدرات وتعاطيها، وأبلغوا عن أشخاص آخرين بالجرم نفسه. وجاء ذلك غداة توقيف شخصين اعترفا بترويج المخدرات وتعاطيها.



وتمكنت القوى الأمنية من تحديد كامل هوية أفراد إحدى أهم العصابات التي تنشط في تجارة وترويج المخدرات في محافظة جبل لبنان وخاصة في المتن، وتتألف من أربعة لبنانيين وسوري، وقد بينت التحريات أن لبنانياً وزوجته من ضمنهم يتاجران بالمخدرات ويوزعانها على المروجين في مختلف مناطق جبل لبنان، فيما يروج أحد أفراد المجموعة المخدرات في منطقة المتن ويقوم الرابع بدور الكشاف لتأمين الحماية خلال عملية توزيع المخدرات، بينما تبين أن الخامس هو أحد الزبائن.