رفول ألقى محاضرة في عكار: للبنان مستقبل مزدهر

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نظمت هيئة قضاء عكار في "التيار الوطني الحر" محاضرة حول الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ألقاها الوزير السابق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية بيار رفول، في قاعة عصام فارس في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية، في بلدة الشيخ طابا في عكار، في حضور النائبين أسعد درغام ومصطفى علي حسين، الوزير السابق يعقوب الصراف، النواب السابقين: نضال طعمة، محمد يحيى ورياض رحال، رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الإسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، عدد من ممثلي الأحزاب ورؤساء اتحادات البلديات والفاعليات الدينية والسياسية والاجتماعية.

وتحدث رفول عن "الفترة الزمنية الممتدة منذ استلام الرئيس ميشال عون، سدة الرئاسة، وحتى تشكيل الحكومة الحالية، حكومة إلى العمل، وحكومة التوافق والتضامن"، مسترجعا "محطات من الماضي وكلمات تاريخية لرئيس الجمهورية".

وتطرق إلى "مجمل الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة"، مؤكدا "الثوابت الوطنية للتيار الوطني الحر"، مشددا على "أهمية الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وأن للبنان مستقبلا مزدهرا".

وكان رفول قد زار راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، في دار المطرانية في بلدة الشيخ طابا. كما زار الوزير السابق يعقوب الصراف في دارته في بلدة كرم عصفور.