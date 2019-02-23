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الأسبوع المقبل سيطلق مسار المساءلة والمحاسبة

23
FEBRUARY
2019
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 في نهاية أسبوع جلسة مجلس الوزراء في بعبدا وتداعياتها، بقي ملف النازحين الحاضر الابرز في النقاشات واللقاءات. وهو الذي سيبقى حاضراً كبندٍ رئيس على طاولة الحكومة في المرحلة المقبلة، في سياق المساعي الرسمية المبذولة لإحداث نقلة نوعية على صعيد فتح الأبواب أمام عودة النازحين الى سوريا، بعد ثماني سنوات من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الواقع اللبناني.

والى شرم الشيخ يتوجه رئيس الحكومة غدا في زيارةٍ ليومين، حيث يشارك في القمة العربية- الاوروبية التي تستضيفها مصر تحت عنوان "الاستثمار في الاستقرار"، وهي الأولى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رؤساء وحكومات وممثلي الدول الأوروبية والعربية .

واذا كانت هذه هي روزنامة نهاية الاسبوع، فالأسبوع المقبل سيطلق مسار المساءلة والمحاسبة من المجلس النيابي مع جلسات لجنة المال والموازنة اليومية لدراسة تقريرَي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في شأن التوظيف ورَفْع النتيجة الى رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة للبناء على الشيء مقتضاه.

يبقى ملف آخر يَجمع كل اللبنانيين غداً، وهو منتخب لبنان لكرة السلة الذي سيلتقي بنظيرِه الكوري الجنوبي مساء الأحد، في مباراة حياة او موت بالنسبة للبنان للتأهّل الى كأس العالم. والotv كما جميع اللبنانيين، تتمنى لمنتخب الأرز الفوز

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