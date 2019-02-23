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بالفيديو - الotv تروي قصة بيان مستشار الحريري الذي أعيد سحبه

23
FEBRUARY
2019
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 يوم الجمعة في الثالث والعشرين من شباط أطل مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا عبر برنامج حوار على الاوتي في معلقا على كلام وزير الدفاع الياس بو صعب من ميونيخ. اثر هذا الكلام اصدر المنلا بيانا لام فيه الاو تيفي على الاجتزاء سرعان ما عاد وسحبه على اعتبار ان الحلقة قد عرضت مباشرة على الهواء ولا يمكن الاجتزاء فيها.

وفي اتصال مع وزير الدفاع الياس ابو صعب، علق معبرا عن اسفه لما ورد على لسان المنلا الذي تحدث من ضمن ما تحدث به عن وزراء فاتحين دكاكين وكال الاتهامات من دون ان يكون هو نفسه مطلعا على الاتصالات بين الرئيس الحريري ووزير الدفاع. واضاف بو صعب اذا كان المنلا غير مطلع على الاتصالات هذا لا يعني مطلقا انها غير قائمة، ولعله دليل الى انه لم يوضع في اجواء زيارة وزير الجفاع لرئيس الحكومة، والذي حضره لوزير السابق غطاس خوري.

وختم بو صعب ان ما صدر عن المنلا كلام غير مقبول ولا يقع في مكانه فلا دكاكين لدينا ونحن تحت سقف البيان الوزراي وميثاق جامعة الدول العربية وفي كل الاحوال نحن اكثر الملتزمين بالدستور ونعرف صلاحياتنا جيدا تماما كما نحترم صلاحيات الجميع. وبناء عليه ان يأتي التصويب او التراجع متأخرا افضل من ان لا يأتي ابدا ونأمل في الا يقع الدكتور منلا مستقبلا في خطأ التسرع حتى لا تتكرر الاخطاء.

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