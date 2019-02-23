وزير العمل ابو سليمان ينفي توكله عن الوزير باسيل

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صدر عن وزير العمل كميل ابو سليمان البيان الاتي: "توضيحا لما نشره احد الإعلاميين بخصوص توكيلي المزعوم عن الوزير جبران باسيل، فانني انفي نفيا قاطعا ان اكون خلال ممارستي مهنة المحاماة لأكثر من 30 عاما، قد توكلت عن الوزير جبران باسيل أو عن أي شركة هو مساهم او شريك فيها، وأنا على ثقة ان لديه محامين يمثلونه خير تمثيل.





لم أوقع أي عقد يتعلق بمعمل دير عمار، وأنني من خلال تمثيلي لأحدى المؤسسات منذ أكثر من عشر سنوات، ساهمت في ايجاد حل للنزاع القائم بين الدولة اللبنانية والشركة اليونانية المولجة إنشاء معمل دير عمار 2، وهذا النزاع موضوع تحكيم دولي ضد الدولة اللبنانية. وإذا نفذ الحل قد يوفر على الدولة دفع تعويضات باهظة ويسمح بإنشاء معمل دير عمار 2 الذي توقف العمل فيه منذ أكثر من سنتين.



وفور تعييني وزيرا في الحكومة اللبنانية قدمت استقالتي من ملف دير عمار 2 وعلقت عضويتي في نقابة المحامين في بيروت. وحرصا على تطبيق اعلى درجات المناقبية، فقد طلبت من مكتب المحاماة الذي كنت شريكا فيه ويضم أكثر من ألف محام ان يتخلى ايضا عن هذا الملف. وتم استبداله بمكتب محاماة دولي اخر، لذلك أتمنى على الجميع التأكد من اي معلومة قبل نشرها".