living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير العمل ابو سليمان ينفي توكله عن الوزير باسيل

23
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن وزير العمل كميل ابو سليمان البيان الاتي: "توضيحا لما نشره احد الإعلاميين بخصوص توكيلي المزعوم عن الوزير جبران باسيل، فانني انفي نفيا قاطعا ان اكون خلال ممارستي مهنة المحاماة لأكثر من 30 عاما، قد توكلت عن الوزير جبران باسيل أو عن أي شركة هو مساهم او شريك فيها، وأنا على ثقة ان لديه محامين يمثلونه خير تمثيل. 


لم أوقع أي عقد يتعلق بمعمل دير عمار، وأنني من خلال تمثيلي لأحدى المؤسسات منذ أكثر من عشر سنوات، ساهمت في ايجاد حل للنزاع القائم بين الدولة اللبنانية والشركة اليونانية المولجة إنشاء معمل دير عمار 2، وهذا النزاع موضوع تحكيم دولي ضد الدولة اللبنانية. وإذا نفذ الحل قد يوفر على الدولة دفع تعويضات باهظة ويسمح بإنشاء معمل دير عمار 2 الذي توقف العمل فيه منذ أكثر من سنتين.

وفور تعييني وزيرا في الحكومة اللبنانية قدمت استقالتي من ملف دير عمار 2 وعلقت عضويتي في نقابة المحامين في بيروت. وحرصا على تطبيق اعلى درجات المناقبية، فقد طلبت من مكتب المحاماة الذي كنت شريكا فيه ويضم أكثر من ألف محام ان يتخلى ايضا عن هذا الملف. وتم استبداله بمكتب محاماة دولي اخر، لذلك أتمنى على الجميع التأكد من اي معلومة قبل نشرها". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout