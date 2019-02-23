بكل جرأة ... تحدثن عن تجربتهن في خوض غمار العمل السياسي

A + A -

عقدت اللجنة المركزية لشؤون المرأة لقاءً بالأمس مع باقة من سيدات التيار ضمّ كلاً من السيدة كمال شرفان، المرشحة السابقة عن المقعد البلدي في جزين 2016 ، والسيدة غادة عساف المرشحة السابقة عن المقعد النيابي في قضاء بعلبك الهرمل لعام 2018، والسيدة كاتيا كيوان المرشحة السابقة عن المقعد النيابي قي قضاء الشوف لعام 2018، لمناقشة التحديات والعقبات التي واجهتهن خلال خوض غمار العمل السياسي.

وفي هذا السياق، تمّ التوقف عند أبرز هذه العقبات التي ضمّت عوامل متصلة بالمرأة نفسها كـ"الجهوزية" وعوامل داخلية مرتبطة بـ"الدعم الحزبي للنساء المرشحات" إلى جانب عوامل خارجية تعود إلى "الواقع السياسي والمناطقي".

وخلصت اللجنة إلى مجموعة من القرارات بشأن تفعيل دور المرأة وحضورها في الحياة السياسية لإحداث اختراق يتجاوز الأعراف والتقاليد والاعتبارات الطائفية التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف باعتبارها شريكة كاملة في العمل السياسي وصنع القرار.