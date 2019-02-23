عناوين الصحف ليوم السبت 23 شباط 2019

A + A -

الأخبار: محمد شقير يتخلّى عن صفته الوزارية: استنهاض الاقتصاد بحملة تسويقية!

الخليل... المجزرة المستمرة

البناء: فنزويلا والسودان والجزائر تتقدّم كساحات أزمات بديلة بدلاً من سورية واليمن وأفغانستان

غبار سجالات يحجب الأسئلة الأساسية في خطة عمل الحكومة:

العلاقة بسورية وقانون الانتخاب... والنهوض بالخدمات... ووقف الهدر



النهار: أول الغيث معارك صغيرة ونزاع صلاحيات!



اللواء: جلسة النازحين تفتح باب الصلاحيات: قراءاتان للدستور تهدِّدان الحكومة؟

الراعي في بعبدا يدعم عون ويعارض الزواج المدني.. وباسيل يتّهم «القوات» بأصحاب «التفكير الصغير»



اللواء: جلسة النازحين تفتح باب الصلاحيات: قراءاتان للدستور تهدِّدان الحكومة؟

الراعي في بعبدا يدعم عون ويعارض الزواج المدني.. وباسيل يتّهم «القوات» بأصحاب «التفكير الصغير»

الجمهورية: الإنتكاسة الحكومية "تغريدات وإتهامات"

the daily star: Syria ties row revives debate over power of president

?l'orient le jour: Disparition des armes suisses : le gouvernement va-t-il lever l’ambiguïté