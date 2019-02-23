عناوين الصحف ليوم السبت 23 شباط 2019

الأخبار: محمد شقير يتخلّى عن صفته الوزارية: استنهاض الاقتصاد بحملة تسويقية!
الخليل... المجزرة المستمرة
البناء: فنزويلا والسودان والجزائر تتقدّم كساحات أزمات بديلة بدلاً من سورية واليمن وأفغانستان
غبار سجالات يحجب الأسئلة الأساسية في خطة عمل الحكومة:
العلاقة بسورية وقانون الانتخاب... والنهوض بالخدمات... ووقف الهدر
النهار: أول الغيث معارك صغيرة ونزاع صلاحيات!
اللواء: جلسة النازحين تفتح باب الصلاحيات: قراءاتان للدستور تهدِّدان الحكومة؟
الراعي في بعبدا يدعم عون ويعارض الزواج المدني.. وباسيل يتّهم «القوات» بأصحاب «التفكير الصغير»
اللواء: جلسة النازحين تفتح باب الصلاحيات: قراءاتان للدستور تهدِّدان الحكومة؟
الراعي في بعبدا يدعم عون ويعارض الزواج المدني.. وباسيل يتّهم «القوات» بأصحاب «التفكير الصغير»
الجمهورية: الإنتكاسة الحكومية "تغريدات وإتهامات"
the daily star: Syria ties row revives debate over power of president
?l'orient le jour: Disparition des armes suisses : le gouvernement va-t-il lever l’ambiguïté