أسرار الصحف ليوم السبت 23 شباط 2019

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النهار: أسرار الآلهة



حجب الموسوي

اعتذار "حزب الله" في مجلس النواب لم يكن يتيماً اذ تبعه حجب ظهور النائب نواف الموسوي كمقدمة لمرحلة جديدة....



الرسوم على السلاح

سأل نائب سابق عما اذا كانت الأسلحة السويسرية التي دخلت إلى أمن النائب غازي زعيتر سجلت رسمياً في الجمارك وسددت الرسوم المتوجبة عليها....



تدهور نفعي

تدور شبهات وتحقيقات حول علاقات مالية بين مدير عام في وزارة معنية ونائب سابق مستثمر في الكسارات والمقالع....



الأخبار: علم وخبر

الجراح يريد التوظيف

علمت «الأخبار» أن وزير الإعلام جمال الجراح يُحاول الالتفاف على البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري ومخالفته. فبعد أن التزمت الحكومة في بيانها بوقف التوظيف على أنواعه عام 2019، يسعى الجراح إلى توقيع عقود شراء خدمات لتسعة موظفين للوزارة.

أزمة في تل شيحا

يواجه مستشفى تلّ شيحا في زحلة، منذ فترة، مشاكل عدّة وانتقادات تواجه «سوء الإدارة»، مع عدم انعقاد مجلس الإدارة منذ أشهر. وقالت مصادر متابعة للملّف لـ«الأخبار» إنّ الأمور بلغت حدّ البدء «بطرد الموظفين بطريقة تعسفية، ومن دون دفع التعويضات، وهم حتى الساعة ثلاثة: هـ.أ.خ.، ل.ق.، ر.ق.، مع تهديد موظفين آخرين بالطرد».

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر إعلامية روسية ان يقوم الأميركيون بتوزيع السلاح داخل قوى المعارضة الفنزويلية والتشجيع على تعيين قيادة لجيش رديف وبناء قوة ميليشياوية تابعة لقيادة المعارضة للسيطرة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا وتأمين منطقة سيطرة للمعارضة فتحاً للطريق للمواجهة الأهلية المسلحة، وبالتالي لفرضية التدخل العسكري وترك الأمر لاحقاً طريقاً لتقسيم فنزويلا بعد إنهاك أطراف الصراع.

اللواء: أسرار

همس

لم يطرأ أيّ جديد على صعيد زيارة كانت مرتقبة هذا الشهر لزعيم غربي، وتأجلت، ولن يتردد أنها ألغيت؟!



لغز

لم يشأ رئيس كتلة متابعة قريبة لما حدث مع نائب في كتلته، كان وزيراً لسنوات..



غمز

نائب حزبي، يتجه لالتزام الحياد الحزبي، والإكتفاء بالتنسيق الموضعي مع حزب منافس في منطقته..

الجمهورية: أسرار

استبعاد

استبعد سفير دولة اقليمية تعرّض بلاده لهجوم عسكري على رغم التهديدات المتصاعدة ضدها.

فبركة

إتهم عضو في أحد المجالس زميلاً له بفبركة رواية غير صحيحة وضعته في موقع المتهم رافضاً سعي البعض الى استهدافه بشائعات مغلوطة.

تعليمات

أوصى رئيس تكتل بتعليمات واضحة بعض وزراء التكتل للتضييق على الخدمات التي يمكن أن يطلبها أكثر من طرف شرط التمسك بالجوانب القانونية وإعطاء الحجة القانونية.