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رئيس الجمهورية آزر لاعبي منتخب لبنان في مواجهة نيوزيلندا من ارض الملعب

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الرئيس عون للاعبي منتخب الارز: الرياضة باتت معلماً للتقدم الحضاري ومن الجيد ان نفوز الليلة

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حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مباراة منتخب لبنان لكرة السلة في مواجهة منتخب نيوزيلندا ضمن اطار التصفيات المؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة التي ستستضيفها الصين في شهر آب المقبل.

وكان الرئيس عون وصل الى مجمّع نهاد نوفل في الذوق عند الساعة التاسعة والربع مساء حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم الحلبي. وبعد استراحة قصيرة في احدى قاعات المجمّع، توجه الرئيس عون والسيد حلبي الى غرف ملابس لاعبي منتخب لبنان حيث حرص رئيس الجمهورية على مصافحتهم فرداً فرداً، وتوجه اليهم بالقول: "اتمنى ان يحالفكم الحظ هذه الليلة، فالرياضة باتت اليوم معلماً للتقدم الحضاري والروح الرياضية التي يتمتع بها من يُعرف بامتلاكه الاخلاق العالية. من الجيد ان نفوز هذه الليلة، واتمنى لكم مجدداً حظاً سعيداً".

بعدها، انتقل الرئيس عون ورئيس الاتحاد اللبناني للسلة على وقع الاغاني الوطنية وهتافات الجمهور، الى المنصة الرسمية لمؤازرة المنتخب اللبناني، وكان حاضراً على المنصة ايضاً الوزراء: محمد فنيش، الياس بو صعب، افاديس كيدنيان، فادي جريصاتي وعدد من النواب، اضافة الى مسؤولين في الاتحاد اللبناني والاتحادين الدولي والاسيوي لكرة السلة، وشخصيات رياضية.

وبعد النشيدين النيوزيلندي واللبناني ورقصة "الهاكا" التقليدية التي اداها لاعبو منتخب نيوزيلندا، تابع الرئيس عون مجريات المباراة، وتفاعل والجمهور اللبناني مع جهود لاعبي منتخب الارز في سعيهم الى التغلب على المنتخب النيوزيلندي ليخطوا خطوة كبيرة نحو التأهل الى كأس العالم.