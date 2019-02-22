باسيل: قدرنا ان نواجه بالفكر الكبير السياسات الصغيرة والله ينجينا وينجي لبنان من الافكار الزغيرة

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رأى وزير الخارجية جبران باسيل في خلال عشاء اقامته هيئة تنورين في التيار الوطني الحر:" ان قدرنا ان نواجه بالفكر الكبير السياسات الصغيرة... وقال"الله ينجينا وينجي لبنان من الافكار الزغيرة".

ولفت الى "ان عام 2011 قالوا اننا عنصريون وأن علينا أن نقيم مخيمات على الحدود فلو حصل ذلك لكان لبنان اليوم مسيجا بالمخيمات بدلا من أن يكون مسيجا بجيشه".

اضاف :" ان التفكير الصغير هو ان نفكر ان لا بأس اذا بقي النازحون بضع سنوات اضافية طالما بعض السفراء راضين اما التفكير الاستراتيجي فهو ان نواجه مهما تحملنا لأن هويتنا مهددة وليس فقط اقتصادنا".

ولفت الى "ان التفكير الصغير هو ارضاء لدولة او مجموعة دول تضرب دولتك... فالفكر الصغير يعني لبنان الصغير لأن سوريا المقسمة والمنطقة المقسمة يعنيان حكما تقسيم لبنان والعكس صحيح، معتبرا أن "إسرائيل هي الكيان العنصري الآحادي وتريد المنطقة مقسمة".



وقال:"قالوا اننا عنصريون واليوم يقولون اننا مع التطبيع مع سوريا لكن نحن التيار الوطني الحر ونرد عليهم بأن المرحلة كانت عندما كان السوري هنا وليس عندما عاد الى سوريا".