أزمة الحكم في قبضة الرئيس القوي- بقلم المحامي زياد فرام

A + A -

المحامي زياد فرام -

يا مُنهِضَ المُلكِ ومُجِيرَ شَعبٍ قد نُكِبَ

يا مَن أعَـدتَ مَـجدَ لُـبـنَـانـنَـا المُستَـلبَ

إنّ الجَــمَــاهـيرَ لَـفِـــي الآفَـاقِ هَـاتِفـةٌ

تَدعُو لكَ الـعَـونَ و عَونُ الـلهِ قد قَـرُبَ

دستورياً، إنَّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. ( الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور اللبناني)

إن المادة 49 من أكثر المواد تعديلاً فقد عدّلت وفقاً للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والقانون الدستوري رقم 687 تاريخ 13/10/1998 ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004 ، حيث كانت كافة التعديلات هدفها فقط إما تعديل طريقة الإقتراع، أو تمديد ولاية الرئيس. أما تعديل 21/9/1990 فقد أضاف الفقرة الأولى للمادة 49 السالفة الذكر بأنَّ : " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء ".

أما صلابة الموقف فينطلق من نصِّ المادة 50 من الدستور التي بقيت صامدة بوجه التعديلات كافة بأنَّ رئيس الجمهورية "يقبض على أزمة الحكم" بعد قسم اليمين فور انتخابه

عبر " احترامه دستور الأمّة اللبنانية وقوانينها وحفاظه على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه ".

وفي كلمة الفصل التي ألقاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهَّر من خلالها صلاحياته الدستورية ومصلحة لبنان : " أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحدّدها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمّة وسلامة الأرض والشَّعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الإستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنيَّة العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي".

من راقب منذ البداية مواقف فخامة الرئيس، يدرك جيداً بأنه الرئيس القويّ، بوقفته ومواقفه..

"إن موقف الرئيس عون مشرِّف وممتاز جداً "( موقف غبطة البطريرك الراعي من كلام رئيس الجمهورية )

وهنا لا بد لنا من توضيح الواقع الذي عبّر عنه فخامة الرئيس والذي ناصره فيه غبطة البطريرك وهو موقف أجمع عليه كل من يعي مصحلة البلاد العليا.

فما هو معيار التفرقة بين اللجوء والنزوح..

في الأصل يطلق على حركة إنتقال الإنسان جغرافياً قبل إقامة الحدود السياسيّة للدول أو داخل دولة واحدة "بالنّزوح"

وهنا نفسّر أهمية ذلك التعريف فيما يتعلّق بمسألة الحدود السياسيّة حيث، ينطلق خطاب فخامة الرئيس لوضع حد لمن تساور له نفسه ويحاول الإصطياد بالماء العكر..

إنَّ اللاجئين.. هم أشخاص اضطهدتهم السياسة أو هربوا من براثن الحرب، وقد عبروا حدوداً دولية، إذ باتوا معرّضين للمخاطر في بلادهم.

فيما النازحين، أولئك الذين تركوا مناطقهم ليستقروا في مناطق أخرى، والنزوح له ذات مفهوم الهجرة ولكن من ناحية بلد المنشأ..

وطبعاً لا يخفى على باحثٍ أنَّ للنزوح عوامل دفعٍ كما وأخرى جازبة له

بحيث تتلخص عوامل الدفع بشكل رئيسي بالحرب والمجاعة والفقر تليها الأصولية والتعصب الديني أو العرقي يتبعها تفرقة في الحقوق والواجبات..

أما عوامل الجذب فهي بشكل رئيسي تتمحور حول خلق ظروف آمنة بأقل تكلفة مع توفّر فرص عمل وخدمات تناسب طبيعة عيش النازحين وتكون أجزل فائدة عليهم،



يريد البعض التعاطي مع النازحين بمفهوم اللّجوء السّياسي. وهذا ما يعرقل عودتهم..

حيث تحتدم الآراء بين العودة الطوعيّة والقسريّة والقيصريّة.. وإلى ما شاء الله من تعاريف أطلقها كلٌّ بحسب مصلحته ورؤيته وإيديولوجيّته ومحوره ..

نعم، لقد حسمها رأس الدولة: "رح نصير نحنا النازحين... ما بقا فينا نقعد ببلدنا وكل شبابنا عم يسافروا".

لقد جاء موقف فخامة الرئيس المنطلق من الدستور اللبناني ليؤكد للعالم أجمع أنه رمز وحدة الوطن والسّاهر على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه..

وليذكّر الجميع دون استثناء أنه قابضٌ على أزمة الحكم منذ بداية عهده ..