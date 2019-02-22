وزير المهجرين غسان عطالله في بعبدا وبيت الوسط: الاعلان عن انتهاء ملف الاخلاءات قريبا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير المهجرين غسان_عطالله وبحث معه في عمل الوزارة، لاسيما بعد انجاز ملفات الاخلاء في الضاحية الجنوبية. واوضح الوزير عطالله ان البحث "تناول ايضا ملف الاخلاءات في كل لبنان والذي وضع على السكة، وقريبا سيعلن عن انهاء هذا الملف نهائياً".



كذلك استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري في "بيت الوسط" الوزير عطالله الذي قال على الأثر: "زرنا دولته اليوم للبحث في مسألة إقفال ملف الإخلاءات في الوزارة، ونحن بصدد العمل لإعلان تاريخ محدد لذلك في أقرب فرصة ممكنة، لأنه لم يعد مقبولا بعد نحو ثلاثين سنة على انتهاء الحرب، أن يكون هناك بيت مصادر. نريد إنهاء هذا الملف بأقرب فرصة، وإذا كان الرئيس الحريري قد أطلق على هذه الحكومة اسم "إلى العمل"، فإننا نريد أن نبدأ العمل على هذا الصعيد منذ اليوم الأول، وسنسير تدريجيا في كل المواضيع الأخرى بالوزارة، حسب الأولوية".