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إجتماع تحضيري للحفل الموسيقي الذي سيقام برعاية اللبنانية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار

22
FEBRUARY
2019
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إجتماع تحضيري للحفل الموسيقي الذي سيقام برعاية اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار
السيدة كلودين عون روكز والسفيرة مونيكا شموتز كيرغوز والمايسترو هاروت فازليان، يقدمون تحية تقدير للنساء، مؤلفات الموسيقى، عبر التاريخ

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عقدت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة مونيكا شموتز كيرغوز، سفيرة سويسرا في لبنان، و المايسترو هاروت فازليان، القائد الرئيسي للأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، اجتماعاً لإتمام التحضيرات للحفل الموسيقي الذي سيقام برعاية اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار، في كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين، بدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسفارة السويسرية في لبنان والمعهد الوطني العالي للموسيقى.
ويأتي هذا الحفل، الذي يضم حصراً، مقطوعات موسيقية لنساء مبدعات عبر التاريخ، ومن بينهنّ اللبنانيتين جويل خوري وهبة القواس ويستضيف عازفة البيانو السويسرية أندريا ويسلي، والسوبرانو اللبنانية فاديا طنب الحاج، وذلك بمبادرة من المايسترو فازليان، بمثابة تحية تقدير لهنّ ولتفوّقهن الفنّي.
كما يجسّد هذا التعاون بين الهيئة والسفارة والكونسرفتوار الوطني، الإلتزام الدائم والعمل المشترك في مجال حقوق الإنسان، وإلقاء الضوء على إنجازات النساء وريادتهنّ في مختلف المجالات والميادين.#HeForShe

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