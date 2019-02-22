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غسان عطالله: سأنهي ملفا إخلاءات البيوت المصادرة في كل لبنان خلال شهر

22
FEBRUARY
2019
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أكّد وزير المهجرين غسان عطالله أننا سنعطي جميع المستحقين حقوقهم بالتعويضات، مشيراً الى ان هناك بلدات لم تحل فيها مشكلة الاخلاءات حتى اليوم، من الجبل الى بيروت والشمال والجنوب. وطمأن عطالله الى ان الاموال ستؤمّن لصندوق المهجرين بحسب ما وعد من رئيس الحكومة سعد الحريري، داعياً المواطنين الى ان لا يساهموا في الفساد عبر تقديم اموال لاحد بحجة المساعدة في تسريع دفع التعويضات، وقال:"هذا ما لن اسمح به في وزارتي".

 

عطالله وفي حديث تلفزيونيّ، أوضح ان المستحقين فقط سيحصلون على التعويضات، لافتاً الى ان الاولوية في الوزارة هي للمهجرين، للانصراف بعد انهاء الملف الى التفرغ لانماء منطقة الشوف وعاليه التي يمكنها جذب السياحة الداخلية كما الخارجية، بسبب جمال طبيعتها والغنى التراثي الذي تتمتّع به.

 

وأكد وزير شؤون المهجرين أنّه سيعلن للمواطنين في مؤتمر صحافي حين تكتمل الصورة لديه عن ملف اخلاءات المنازل المصادرة في كل لبنان، وسيعمل خلال شهر على انهاء هذه الاخلاءات، ومن يحق له بالتعويض جراء الاخلاء سيحصل عليه، لأنه من غير المنطقي ان هناك حتى اليوم منازل مصادرة لم تعد بعد الى مالكيها الاصليين.

 

وتمنّى عطالله على جميع المواطنين ان يعطوه الوقت للعمل، حاصرا الاستقبالات في الوزارة بيوم السبت فقط ، فيما باقي ايام الاسبوع هي للعمل على الملفات، مشدّداً على ان المسؤول يجب ان يعطي المثال الصالح للموظفين، وأضاف:"انا اصل الى الوزارة عند السابعة صباحا، ولذلك على الموظفين ان يلتزموا بدوام عملهم مثل الوزير، وقد اضعنا الوقت الكافي بتأليف الحكومة والوقت اليوم هو للعمل".

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