الرئيس عون التقى السيناتور الاميركي لانكفورد: الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي ووضعنا خطة نهوض تعزز قطاعات الانتاج

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا السيناتور الأميركي جيمس لانكفورد James Lankford في حضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية الوزير سليم جريصاتي والسفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد والوفد المرافق.



وخلال اللقاء، عرض رئيس الجمهورية لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم. كما تطرق الحديث إلى التعاون القائم بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية لا سيما في مجال دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

وأكد الرئيس عون على أن الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي لا سيما بعد المباشرة في التنقيب عن النفط والغاز، ووضع خطة نهوض اقتصادية تعزز قطاعات الانتاج وتحديث البنى التحتية التي دعمها مؤتمر "سيدر".

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على ملاحقة الخلايا الارهابية بعد نجاح الجيش في دحر التنظيمات على الحدود البقاعية.

ونوّه السيناتور الأميركي بما يقوم به لبنان على صعيد تعزيز اقتصاده، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في ذلك.