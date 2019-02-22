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كتاب من البستاني الى كل من وزيرة الداخلية والاشغال

22
FEBRUARY
2019
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وجهت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري كتباً الى كـل من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير الاشغال الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس تتعلق بموضوع "ترشيد الانفاق في الانارة العامة"

 

ومما جاء في الكتاب "ازاء تلقينا عدة شكاوى من ظاهرة انارة بعض الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية خلال ساعات النهار ما يشكل هدراً للمال العام وتلويثاً اضافياً للبيئة،

 

ولما كانت صيانة أجهزة انارة الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية من مسؤولية وزارتكم،

 

نقترح على معاليكم التعميم على القيّمين على نظم الانارة العامة وأجهزتها في وزارتكم بوجوب اتباع الخطوات التالية:

 

- إجراء صيانة دوريّة لكافة أجهزة التحكم بالانارة العامة بما فيها المستشعرات (Sensors).

- تركيب أجهزة جديدة للتحكم بالانارة العامة حيث تدعو الحاجة.

- العمل على الانتقال التدريجي نحو استعمال لمبات للانارة العامة أكثر توفيراً من المعتمدة حالياً".

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