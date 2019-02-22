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لقاء ودي وبناء بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الإشتراكي في ساحة ساسين

22
FEBRUARY
2019
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عقد مساء أمس الخميس في 22/02/2019 لقاء بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي في مركز هيئة قضاء بيروت الاولى ، في الاشرفية - ساسين.

 

حضر اللقاء عن التيار الوطني الحر منسق بيروت الأولى المحامي عماد جعارة، والسيد سهيل الحجار مسؤول الاعلام، والاستاذ جو النخال مسؤول الخدمات، والسيد مارك بخعازي مسؤول البلديات، والاستاذ سمير صيداوي امين السر.

 

كما حضر اللقاء عن الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي وليد صفير عضو مجلس قيادة الحزب، والمحامي باسل العود وكيل داخلية بيروت، والسيد اركان بو مجاهد امين سر وكالة داخلية بيروت، والسيد محمد ارناؤوط عضو وكالة داخلية بيروت.

 

تناول اللقاء عددا من المواضيع وتم التشديد على الحوار والتواصل الإيجابي بالرغم من أي إختلاف سياسي. وشدد الحاضرون على توسيع هذه اللقاءات ومتابعتها من اجل التلاقي على مصلحة الوطن وخلق مساحة مشتركة من التعاون وخاصة بما يعني هموم الناس.

 

سادت اللقاء اجواء ودية وإيجابية وخاصة ان الفريقين يؤمنان بالدولة وبمؤسساتها وبضرورة التخلي عن الخطابات التشنجية التي لا تنفع اللبنانيين بشيء.

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