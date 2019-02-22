بطيش عرض ولاسن مؤتمر سيدر وتحفيز الإنتاج وتابع اتفاقية القرض الميسر مع البنك الدولي

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفد البنك الدولي برئاسة مدير منطقة الشرق الاوسط ساروجكومار جاه، في حضور المديرة العامة للوزارة عليا عباس، وعرض معه العلاقات الثنائية.

وتم البحث في اتفاقية القرض الميسر بين البنك الدولي ولبنان، المقررة بقيمة 400 مليون دولار.

وسجل بطيش ملاحظات جوهرية عليها لما فيه مصلحة لبنان. وأبدى فريق البنك الدولي استعداده لإعادة التفاوض على البنود الملتبسة بما يخدم زيادة فرص العمل للبنانيين وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.

وشرح بطيش لوفد البنك الدولي وجهة نظره الاقتصادية ورؤيته المستقبلية لتطور الاقتصاد اللبناني، مركزا على ثلاث نقاط أساسية: رفع الانتاجية في القطاعات الاقتصادية المنتجة، خلق فرص عمل جديدة، والتركيز على فكرة "الاقتصاد المؤنسن".

ودعا فريق البنك الدولي الى "التعاون مع لبنان في هذا الاتجاه من الناحية التقنية والفنية ليكون الهدف الاساسي التنمية الاقتصادية المستدامة".

وتم الاتفاق على التنسيق المتواصل وعقد اجتماعات وورش عمل مشتركة بما يؤمن حسن تطبيق توجهات الحكومة اللبنانية.

والتقى بطيش ممثلة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن التي أبدت ارتياحها الى ما تضمنه البيان الوزاري من التزام بإجراء الاصلاحات لتحسين الاوضاع المالية والاقتصادية.



وتناول البحث مؤتمر "سيدر" وسبل العمل على تحفيز الانتاج الوطني لخلق فرص عمل للبنانيين وتخفيف العجز في المالية العامة من خلال اصلاح الكهرباء وضبط الجباية الضريبية.

وثمن بطيش العلاقة مع الاتحاد الاوروبي طالبا دعما اضافيا على صعيد تسهيل ورود الصادرات اللبنانية الى الاسواق الاوروبية وتسهيل قواعد المنشأ لبعض المنتجات اللبنانية.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية دورية للوصول الى النتائج المرجوة.