بالصور - مُطاردة "هوليودية" في ضبية... وتوقيف مروّج مخدرات!

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اشتبهت دورية من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في وحدة الشرطة القضائية، تاريخ 20/2/2019، في محلّة ضبية، بسيارة من نوع "هيونداي i10" لون أبيض، بقيام من على متنها (شابان وفتاة) بترويج المخدرات.

ولدى محاولة عناصر الدورية توقيفهم، لم يمتثل السائق للأوامر، وانطلق هارباً، فعمدت الدورية إلى مطاردتهم وإلى إطلاق عدّة أعيرة نارية بإتجاه إطارات السيّارة، من دون أن يُصاب أحد بأذى.

ولدى وصولهم عند جسر المشاة – ضبية، توقفت السيّارة لبُرهة، وترجّل منها شخصُ يحمل كيساً بيده، لتتابع بعدها السيّارة الفرار.

وقد عملت عناصر الدورية على توقيف الشخص الذي ترجّل من السيّارة، وتبيّن انه يدعى: ف. ص. (مواليد عام 1982، فلسطيني). وضُبط في داخل الكيس/60/ عبوة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، وتبيّن انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم تعاطي وترويج وإتجار بالمخدرات.

وبالتحقيق معه، اعترف بأنه يروّج المخدرات لصالح سائق السيّارة الفار، ويدعى: ع. د.

ونتيجةً للتحريات المكثّفة تمّ تحديد مكان إقامة الأخير، وبناءً على إشارة القضاء المختص، دهمت قوة من المكتب المذكور منزله في محلّة حيّ السلّم – الضاحية الجنوبية، ولم تعثر عليه.

وبتفتيش المنزل _ بحضور زوجته: ز. ز. تمّ ضبط كميّة من المخدرات، وهي عبارة عن نحو /1/ كلغ. من بودرة حشيشة الكيف، وكميّة من العلب البلاستيكية وأكياس النايلون صغيرة الحجم تحتوي على مادتي بودرة الكوكايين والسالفيا.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المتورطين.