تحضروا - رياح عاصفة ومغبرة تصل إلى 110 كلم

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان الطقس المتقلّب فوق لبنان وفلسطين والساحل السوري يستمر خلال هذين اليومين بسبب تدفّق رياح غربية رطبة تساهم بتشكل السحب الممطرة بخاصة فوق الساحل والجبال الغربية وتتساقط ثلوج عابرة على ارتفاع 1600 متر.

هذا، ويسيطر المرتفع الآزوري على وسط اوروبا بقيم مرتفعة تصل الى 1042hpa بينما يصل المنخفض الإيسلاندي فوق الدول الاسكاندينافية ليستقر فوق موسكو والبحر الأسود يوم الأحد ويبدأ تأثيره على الحوض الشرقي للبحر المتوسط مطلع الأسبوع المقبل (يوم الثلاثاء)، ويسبب انحساراً لنشاط المرتفع الشبه مداري الذي سيُطلق رياحاً جنوبية شرقية عاصفة على لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، تلامس 100 كلم فوق لبنان بخاصة الجنوب تكون دافئة يومَي الأحد والإثنين، فتعود وتنقلب جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 90 و 110 كلم في الساعة يوم الثلاثاء تترافق مع ارتفاع بموج البحر وتساقط الأمطار.

الحرارة على الساحل ليومَي الجمعة والسبت: 19/12

في البقاع: 13/3

الجبال 1200 متر: 9/2

الضغط الجوّي: 1020hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة.

ملاحظة رياح عاصفة مغبرة نحو لبنان والأردن وسوريا يومَي الأحد والإثنين وانخفاض بنسبة الرطوبة.