living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحضروا - رياح عاصفة ومغبرة تصل إلى 110 كلم

22
FEBRUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان الطقس المتقلّب فوق لبنان وفلسطين والساحل السوري يستمر خلال هذين اليومين بسبب تدفّق رياح غربية رطبة تساهم بتشكل السحب الممطرة بخاصة فوق الساحل والجبال الغربية وتتساقط ثلوج عابرة على ارتفاع 1600 متر.
 
هذا، ويسيطر المرتفع الآزوري على وسط اوروبا بقيم مرتفعة تصل الى 1042hpa  بينما يصل المنخفض الإيسلاندي فوق الدول الاسكاندينافية ليستقر فوق موسكو والبحر الأسود يوم الأحد ويبدأ تأثيره على الحوض الشرقي للبحر المتوسط مطلع الأسبوع المقبل (يوم الثلاثاء)، ويسبب انحساراً لنشاط المرتفع الشبه مداري الذي سيُطلق رياحاً جنوبية شرقية عاصفة على لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، تلامس 100 كلم فوق لبنان بخاصة الجنوب تكون دافئة يومَي الأحد والإثنين، فتعود وتنقلب جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 90 و 110 كلم في الساعة يوم الثلاثاء  تترافق مع ارتفاع بموج البحر وتساقط الأمطار.
 
الحرارة على الساحل ليومَي الجمعة والسبت: 19/12
في البقاع: 13/3
الجبال 1200 متر: 9/2
الضغط الجوّي: 1020hpa
الرطوبة: 75%
الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة.
 
ملاحظة رياح عاصفة مغبرة نحو لبنان والأردن وسوريا يومَي الأحد والإثنين وانخفاض بنسبة الرطوبة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout