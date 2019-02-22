زعيتر يؤكد: الاسلحة السويسرية مع فريق حمايتي

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أكد النائب غازي زعيتر لـ«الأخبار» أن الأسلحة السويسرية المفقودة موجودة وهي موزّعة على مرافقيه بين منزله في بيروت ومنزليه في بعلبك والهرمل.

وأشار إلى أنه عندما تواصل معه الملحق العسكري السويسري في بيروت العام الماضي للكشف على الأسلحة، كشف على تسعة أسلحة كانت بحوزة مرافقيه في بيروت، إلا أنه لم يشأ الانتقال إلى البقاع بذريعة ضيق الوقت، وفي المرة الثانية رفض الفريق السويسري الانتقال إلى البقاع للكشف على الأسلحة.

وفيما أكد نائب بعلبك الهرمل أنه سيصدر اليوم بياناً يوضّح فيه ملابسات ما حصل، كرّر تأكيده أن الأسلحة المخصصة للحماية الشخصية موجودة، وما على الجهة السويسرية المعنية سوى التواصل معه لترتيب زيارة للكشف عليها.

وكانت سويسرا قد أعلنت وقف تسليم معدات عسكرية للبنان، لأنها لم تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة ل10 بنادق هجومية و30 سلاحاً رشاشاً بعد تصديرها الى لبنان. فيما أوضحت السفارة السويسرية في بيروت، لـ«الأخبار» أن هذه الأسلحة بيعت لوزير سابق في العام 2016، حيث تعهد عدم تسليمها لطرف آخر من دون موافقة سويسرا الخطية.