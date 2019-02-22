عصري وقوي، الهاتف الذكي الأنسب للفئة الشابة من هواوي

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أدّى إزدياد الطلب على الهواتف الذكية خاصة ضمن الفئة الشابة، الى دفع الشركات المصنّعة الكبيرة لإبتكار شريحة من الأجهزة القوية التي تلبي احتياجات الشباب من حيث الأداء والقيمة. فالأجيال الشابّة اليوم هم على إطلاع واسع بمواضيع التكنولوجيا وعلى احدث تقنيات ومواصفات الهواتف الذكية كونهم مستخدمين مواظبين لهذه الأجهزة. ولقد أدركت شركة هواوي الإمكانات المذهلة لسوق الفئة الشابة وبالتالي ابتكرت Huawei Y7 Prime 2019 الهاتف ذكي ، الذي يوازن ما بين المواصفات المتطوّرة والسعر المناسب. ويعد هذا الجهاز بمثابة وعد لتمكين الشباب من خلال التكنولوجيا الرائعة التي ستكون في متناول أيديهم، كتأكيد على أن الإبتكار لا يقتصر على الهواتف من الفئة الرائدة

. وإنطلاقاً من تعهّد شركة هواوي بتقديم كل جديد في كل هاتف تطلقه، زُوّدت الشركة هاتف Huawei Y7 Prime 2019 بشق ـDewdrop، وهو أحد أصغر الشقوق المتوفرة في أجهزة هواوي حتى تاريخنا هذا.ويتمركز هذا الشق في منتصف الشاشة بشكل متناسق مع الواجهة الأمامية للجهاز خاصّة انّه يحتضن الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، مما يتيح مساحة كبيرة بنسبة 86.7% من حجم الشاشة الى هيكل الهاتف. وبذلك فإن قياس الشاشة الذي يصل الى 6.26 إنش يوفر للشبان تجربة لعب وفيديو أفضل.

وانطلاقاً من كون التصوير الفوتوغرافي بات له حيّز واسع في تحديد سلوك الجيل الشاب التكنولوجي، يدمج الهاتف قدرات تصوير رائعة من خلال الكاميرا الرئيسية المزدوجة بدقة 2+13 ميجابكسل التي تضمّ فتحة عدسة واسعة قياس f/1.8 مع 16 توقف افتراضي (ويدعم فتحة عدسة بقياس f/1.8-6) لتتيح تحكماً سلساً على عمق المجال مما يسمحللمستخدم إلتقاط صورة صورة فنية للوجه مع فصلٍ واضح بين العنصر المُصوّر والخلفية، من خلال استخدام عمق مجال واسع، أو حتى التقاط صورة للمناظر الطبيعية حيث تكون كل العناصر واضحة ونقية في مجال رؤيتها.

وتأتي

و مع إضفاء الذكاء الإصطناعي، والذي هو مجال خبرة هواوي، فيتيح للمستخدم التقاط صوراً عالية الجودة ولا تحتاج للتعديل، ذلك بفضل قدرة الكاميرا على التمييز ما بين العناصر التي تعتزم تصويرها ضمن 22 فئة مختلفة وتعدّل إعداداتها وفقاً لذلك.

أمّا بالنسبة لعمر البطارية، فلقد تمّ تزويد الجهاز ببطارية قوية ذات سعة تبلغ 4000 ميلي أمبير لتتماشى مع استخدام الشبان الكثيف للهواتف، وتتيح إمكانية استخدام الجهاز لفترة قد تتخطى اليوم الواحد.

ومن ناحية أخرى تم تطوير تقنيات الحفاظ على الخصوصية في جهاز Huawei Y7 Prime 2019 بشكل ملحوظ عبر اعتماد أساليب متطورة وآمنة للتعرف على الهوية . فخاصية فتح القفل من خلال التعرف على الوجه 2.0، التي تستخدم الذكاء الإصطناعي لتحدد هوية المستخدم وتفتح الجهاز، وأيضاً تقنية التعرف على بصمات الأصابع Fingerprint 4.0 التي تسمح للجهاز فتح القفل بأقل من 0.37 ثانية من خلال مستشعر يدعم مهمات عدة، كالسماح للمستخدم التقاط الصور والفيديو، توقيف المنبه، الرد على الإتصالات، تصفّح الصور، أو إظهار لوحة الإشعارات وغيرها.

ومن هنا فالهواتف الذكية مثل ـ HUAWEI Y7 Prime 2019 ترفع معيار الأجهزة ذات القيمة الجيدة من خلال جعل التكنولوجيا العالية الجودة متاحة للجميع، خصوصاً للشبان الملمّين بأحدث التكنولوجيا والذين ينتظرون بكل بساطة الأدوات المناسبة ليطلقوا العنان لطاقاتهم.