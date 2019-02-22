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اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 22-02-2019

22
FEBRUARY
2019
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البناء

كواليس
توقعت مصادر أمنية عراقية أن تنتهي الدول الأوروبية من حالّ التردد في كيفية التعامل مع رعاياها من الدواعشّ وتقرر استردادهم، لأن الكثير من المعلومات الأمنية التي يحملونها تهمّ هذه الدول وربما الكثير من الأسرار التي ترتبط بكيفية تجنيدهم وإنتقالهم إلى سورية والعراق تشكل فضائحّ لدول متورطة وأجهزة مخابرات غربية وإقليمية قدمت لهم التسهيلات لا ترغب الدول المعنية بتسر ّ بها وتحولها إلى معلومات في التداول.


الجمهورية

إعتبر مرجع إقتصادي أن بعض السيناريوهات التي ترِد في الإعالم حول حلول مقترحة لمعالجة الدينّ العام، لا تعدو كونها شائعات تضرُ الحلول أكثر مما تسهلها.

نفى دبلوماسي عربي أن تكون زيارته وزيراً اثيرت ضجة على تصريحاته، تأييداً لمواقفه كما حاول البعض الترويج، وأكد أنها زيارة بروتوكولية فقط.


اللواء

لغز
يزداد قلق قطب وسطي من حجم الحملة التي يشعر انها تستهدفه، وسط تعديل طفيف طرأ على طريقة مقاربته للأسباب والنتائج.

غمز
تبلغ مسؤول كبير توجهاً يتعلق بقرار صدر، يتصل بوضعيته، متجهاً إلى المواجهة الهادئة.

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