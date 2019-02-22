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منسّق قطاع عام الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ الدكتور مارك زبّال على رأس وفد من القطاع يزور استراليا

22
FEBRUARY
2019
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كما كان مقرراً وبحسب الخطة الجديدة لتفعيل دور قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ وبمباركة رئيس التيّار الوطنيّ الحر الوزير جبران باسيل باشر منسّق عام قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ الدكتور مارك زبّال ووفد من مكتب القطاع مؤلف من أمين سرّ القطاع السيد وائل طويلة ومسؤولة الإعلام د. باسكال شمالي ومقرر مجلس قضاء جبيل في التّيار الوطنيّ الحرّ السيد بسام غانم بزيارة الى استراليا تشمل عدد من الولايات وذلك للمشاركة بالمؤتمر التنظيمي الذي سيعقد في ملبورن بتاريخ ٢٣ و ٢٤ شباط وللقاء الرفاق في التيّار الوطنيّ الحرّ، كما سيجري الدكتور زبّال عدد من اللقاءات على هامش المؤتمر مع عدد من الأحزاب الاسترالية لوضع رؤية للتعاون بينها وبين التيّار الوطنيّ الحرّ.

وقد قام منسّق عام قطاع الإنتشار بزيارة مكاتب جريدة "النهار" في سيدني برفقة الوفد المرافق ومسؤولي التيّار الوطنيّ الحرّ في استراليا والتقوا مالك الجريدة ورئيس تحريرها السيد أنور حرب وتباحثوا بكيفية تعاطي الإعلام في الإنتشار مع الأحداث السياسية والاجتماعية في لبنان.

بعد زيارة مكاتب جريدة "النهار"، توجه منسّق عام قطاع الانتشار الدكتور مارك زبّال والوفد المرافق للقاء القنصل العام في مدينة سيدني السيد شربل معكرون وبعد التعارف، شكر منسّق عام قطاع الإنتشار الدكتور مارك زبّال القنصل العام شربل معكرون على استقباله وثمّن العمل الذي يقوم به من أجل الجالية اللبنانية في استراليا.

بعدها، قام منسّق عام القطاع والوفد المرافق بزيارة لرئيس دير مار شربل الأب لويس الفرخ حيث كانت جلسة تعارف وحوار بأمور لها علاقة باللبنانيين في استراليا.

بعد ذلك، توجه الجميع لزيارة المطرانية المارونية في سيدني للقاء سيادة المطران انطوان شربل طربيه بحضور النائب الأبرشي المونسنيور مارسيلينو يوسف وتم البحث في أمور الجالية اللبنانية في استراليا وكيفية تعزيز ارتباطها بوطنها الأم لبنان كما أشاد سيادة المطران طربيه باللبنانيين في أستراليا معتبراً بأنهم خزّان الانتشار اللبناني.

 

التيّار الوطنيّ الحرّ
قطاع الإنتشار – لجنة الإعلام

 

 

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