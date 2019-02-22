عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 22-02-2019

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الاخبار
القوات: فليبقَ النازحون!
الجمهورية
الحكومة: "أول دخولها شمعة طولها"
الحكومة "إنفجرت سورياً" .. وعون: أنا أحدد السياسة العليا
البناء
الدستوري يثبت نيابة جمالي بإبطالها... وعون ينقل ملف النازحين إلى صلاحياته الدستورية
الناشف: حكومة المحاصصة الطائفية تفاقم الأزمات التي تدّعي السعي لحلها
حردان: دورنا بوجه الإرهاب والتزامنا بالناس أبعد مدى من التغييب الحكومي
اللواء
عون يرفع الجلسة لإنقاذ الحكومة: زيارة الغريب تسمِّم الأجواء!
عودة علاقة الحريري - جنبلاط إلى السكّة.. والمستقبل ترشِّح جمالي: قرار الدستوري غدر سياسي
الديار
الرئيس عون «يمسك» بقرار العلاقة مع سوريا: الامر لي... والحريري «صامت»
«نكء للجراح» و«سجال» في مجلس الوزراء.. و«غسيل قلوب» في «بيت الوسط»
قرار دستوري «يطيح» بنائبة «المستقبل» ومعركة حامية يشهدها المقعد السني في طرابلس