عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 22-02-2019

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الاخبار

القوات: فليبقَ النازحون!

الجمهورية

الحكومة: "أول دخولها شمعة طولها"

الحكومة "إنفجرت سورياً" .. وعون: أنا أحدد السياسة العليا

البناء

الدستوري يثبت نيابة جمالي بإبطالها... وعون ينقل ملف النازحين إلى صلاحياته الدستورية

الناشف: حكومة المحاصصة الطائفية تفاقم الأزمات التي تدّعي السعي لحلها

حردان: دورنا بوجه الإرهاب والتزامنا بالناس أبعد مدى من التغييب الحكومي

اللواء

عون يرفع الجلسة لإنقاذ الحكومة: زيارة الغريب تسمِّم الأجواء!

عودة علاقة الحريري - جنبلاط إلى السكّة.. والمستقبل ترشِّح جمالي: قرار الدستوري غدر سياسي

الديار

الرئيس عون «يمسك» بقرار العلاقة مع سوريا: الامر لي... والحريري «صامت»

«نكء للجراح» و«سجال» في مجلس الوزراء.. و«غسيل قلوب» في «بيت الوسط»

قرار دستوري «يطيح» بنائبة «المستقبل» ومعركة حامية يشهدها المقعد السني في طرابلس