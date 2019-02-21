الرواية الكاملة للأسلحة السويسرية ... من هو الوزير المسؤول؟

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نفت مصادر ديبلوماسية كل المعلومات المتداولة عن فقدان اسلحة من لواء الحرس الجمهوري، مؤكدةً أنها معلومات غير صحيحة.

وأشارت المصادر إلى ان المسدسات المفقودة (ليس بنادق) استوردت لصالح شخصية رسمية ليس لها علاقة بالجيش. كما افادت معلومات الOTV ان الوزير السابق الذي قيل ان الاسلحة التي فقدت بعدما كانت استوردت لطلبه هو غازي زعيتر عندما كان وزيرا للاشغال وذلك بعد تعهده بإستخدامها لغرض الحماية الشخصية والأمنية له ولمرافقيه, وليس لأي غرض آخر كالمتاجرة فيها أو ما شابه.

وفي وقت سابق من مساء الخميس أعلنت وكالة "رويترز" أن دولة سويسرا بصدد وقف تسليم معدات عسكرية للبنان "طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة"، بحسب ما أعلنت اليوم امانة الدولة لشؤون الاقتصاد السويسرية.

وأكدت في بيان انه "تم في العام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا الى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة".

من جهته قال وزير الدفاع الوطني للOTV ان كل التقارير الدولية تؤكد ان الجيش اللبناني موضع ثقة وان اياً من الاسلحة التي سلمت اليه لم تفقد يوماً، واضاف: آخر شهادة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي أمام الكونغرس تخللتها شهادة حول الثقة بالجيش اللبناني وحسن استخدامه للسلاح. وختم قائلاً: بات واضحا ان ثمة حملة مبرمجة على الجيش اللبناني وسنلاحق من يقوم بها أمام القضاء.

وفي اتصال مع الOTV قالت السفيرة السويسرية ان الحرس الجمهوري في لبنان يشكل مثالا يحتذى به والقرار السويسري متعلق بفقدان اسلحة تسلمها وزير سابق.

نفت مصادر ديبلوماسية كل المعلومات المتداولة عن فقدان اسلحة من لواء الحرس الجمهوري، مؤكدةً أنها معلومات غير صحيحة.



وأشارت المصادر إلى ان المسدسات المفقودة (ليس بنادق) استوردت لصالح شخصية رسمية ليس لها علاقة بالجيش. كما افادت معلومات الOTV ان الوزير السابق الذي قيل ان الاسلحة التي فقدت بعدما كانت استوردت لطلبه هو غازي زعيتر عندما كان وزيرا للاشغال وذلك بعد تعهده بإستخدامها لغرض الحماية الشخصية والأمنية له ولمرافقيه, وليس لأي غرض آخر كالمتاجرة فيها أو ما شابه.



وفي وقت سابق من مساء الخميس أعلنت وكالة "رويترز" أن دولة سويسرا بصدد وقف تسليم معدات عسكرية للبنان "طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة"، بحسب ما أعلنت اليوم امانة الدولة لشؤون الاقتصاد السويسرية.



وأكدت في بيان انه "تم في العام 2016 تصدير 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا الى لبنان، وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة".



من جهته قال وزير الدفاع الوطني للOTV ان كل التقارير الدولية تؤكد ان الجيش اللبناني موضع ثقة وان اياً من الاسلحة التي سلمت اليه لم تفقد يوماً، واضاف: آخر شهادة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي أمام الكونغرس تخللتها شهادة حول الثقة بالجيش اللبناني وحسن استخدامه للسلاح. وختم قائلاً: بات واضحا ان ثمة حملة مبرمجة على الجيش اللبناني وسنلاحق من يقوم بها أمام القضاء.



وفي اتصال مع الOTV قالت السفيرة السويسرية ان الحرس الجمهوري في لبنان يشكل مثالا يحتذى به والقرار السويسري متعلق بفقدان اسلحة تسلمها وزير سابق.