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بالأقوال، القوات اللبنانية مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. أما بالأفعال..

21
FEBRUARY
2019
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بالأقوال، القوات اللبنانية مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. أما بالأفعال، فممارسات تطرح علامة استفهام كبرى، وفق ما أشار إليه مصدر وزاري عبر الـOTV.

فمن دون العودة إلى التباسات مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، أو حتى تلك التي رافقت المواقف منذ اندلاع الحرب في سوريا وبدء موجة النزوح، وبعيداً من التذكير بموجة الاتهامات التي قوبل بها كل من حذَّر من ظاهرة النزوح بلا ضوابط، وفي اطار المداخلات السياسية في جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد الثقة اليوم، توقف المصدر الوزاري أمام ما سمع على لسان ممثلي القوات، معتبراً أنه يتناقض مع البيان الوزاري الذي يضع عودة النازحين في مرتبة الأولوية، علماً أن جميع القوى المشاركة في الحكومة كانت في جو التوجه الجديد في وزارة شؤون النازحين، ومع التشديد على أن الوزير صالح الغريب زار سوريا بعد استئذان المعنيين.

غير ان المفاجأة، بحسب المصدر الوزاري عينه، كانت في أن القوات، وبعدما أعطي ممثلوها الكلام أكثر من أربع مرات خلال الجلسة، أصرت على وضع العصي في الدواليب، وعلى محاولة فرض رأيها بوجوب الامتناع عن التواصل مع سوريا على مجلس الوزراء.

وتابع المصدر الوزاري بالقول: نتفهم أن تكرر القوات موقفها المبدئي بنظرها، لكن ذهنية الفرض مرفوضة، ذلك أن مجلس الوزراء لم يتخذ يوماً قراراً بعدم زيارة سوريا، فكيف بالحريّ اذا كان هناك مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان يتوجب العمل لإعادتهم في أسرع وقت ممكن؟

وفي إطار حديثه للـ OTV، ناشد المصدر الوزاري القوات اللبنانية مقاربة الموضوع بعقلية منفتحة، ما يسهل تحقيق الهدف الأسمى، لا أن تبدو مفردة في موقع من يعرقل أي مسعى لعودة النازحين، فيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء في اتجاه آخر، خصوصاً أن سوريا دولة عضو في الأمم المتحدة، وأن التبادل الديبلوماسي قائم بين البلدين.

وفي السياق عينه، لفت كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اطار الجلسة، وهو ما سنتوقف معه بالتفصيل في تقرير خاص، حيث قال: أتوجه إلى من يتحدث في موضوع النازحين بالقول إن بعضهم غير مدرك للنتائج التي تترتب عن استمرار بقاء النازحين على أرضنا، وهذه مسؤوليتي كرئيس للدولة، فأنا اقسمت اليمين بالمحافظة على الدستور ولا يمكنني أن أترك هذه المسألة. وختم كلامه بالقول: أنا أعرف مصلحة لبنان العليا وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازناً وطنياً حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد، فهذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي. ورفع الرئيس عون الجلسة.

وعدا عن احتدام النقاش في مجلس الوزراء، احتدام انتخابي متوقع في طرابلس، بعدما أبطل المجلس الدستوري نيابة عضو كتلة المستقبل ديما الجمالي.

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