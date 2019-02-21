جلسة لمجلس الوزراء اقرّت معظم بنود جدول الاعمال والرئيس عون: يجب الاعتماد على انفسنا لعودة النازحين

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اقرّ مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، معظم البنود المدرجة على جدول الاعمال. وقد شدد الرئيس عون خلال الجلسة على وجوب "الاعتماد على انفسنا لايجاد كل السبل الممكنة لعودة النازحين" لان الدول الخارجية "لم تقم بأي عمل جدي حتى الآن لمساعدتنا في هذا الملف".



الوزير الجراح

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام جمال الجراح الى الصحافيين فقال:

"عقد مجلس الوزراء جلسته في قصر بعبدا، واقرّ معظم البنود الواردة على جدول الاعمال فيما تم ارجاء بعض البنود ليصار الى التداول بشأنها واقرارها في الجلسات المقبلة. وخلال الجلسة، شدد فخامة الرئيس على ضرورة عودة النازحين السوريين الى ارضهم دون ربط هذه العودة بالحل السياسي الذي يمكن ان يطول، فيما لا تزال التجربة الفلسطينية ماثلة امامنا لجهة عدم الوصول الى حل سياسي للازمة الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، ما ادى الى بقاء اللاجئين الفلسطينيين حتى اليوم على الارض اللبنانية. واليوم، نستقبل مليون ونصف مليون نازح سوري، ولا يمكننا التعاطي مع هذه المسألة سوى بجدية ومسؤولية وايجاد افضل الطرق لاعادتهم الى سوريا، لما يشكلّه وجودهم في لبنان من عبء على واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني.



واضاف فخامة الرئيس ان الدول الخارجية لم تقم بأي عمل جدي حتى الآن لمساعدتنا في هذا الملف، وبالتالي يجب الاعتماد على انفسنا لايجاد كل السبل الممكنة لعودة النازحين، وانه يعمل انطلاقاً من قسمه اليمين الدستورية للمحافظة على القوانين وسلامة الاراضي اللبنانية والشعب اللبناني، من اجل ايجاد الحلول اللازمة لانهاء العبء الذي يمثّله النازحون على لبنان."

وتابع الوزير الجراح: "استغرقت الجلسة اربع ساعات ونصف، وقد رفعها فخامة الرئيس لضيق الوقت، وقد كان هناك وزراء قد طلبوا الكلام عن موضوع النازحين وبعض الشؤون السياسية. وطلب الوزير اكرم شهيّب ادراج موضوع الدرجات الست للاساتذة الثانويين، وتم تأجيل الموضوع لمزيد من البحث وليطّلع الوزراء عليه بشكل تفصيلي".



سئل: قيل ان النقاش احتدم حول الملف السوري وزيارة الوزير الغريب الى سوريا؟

اجاب: حصل نقاش حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع، ومن الطبيعي عند اي انقاش ان تعلو النبرة حيناً وتخفّ حيناً آخر.

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تم فيها بحث جدول الاعمال وآخر التطورات الراهنة.



الوزير البرت سرحان

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات متصلة بالشؤون القضائية. وفي هذا السياق، عرض الرئيس عون مع وزير العدل البرت سرحان اوضاع الوزارة وعدداً من المواضيع القضائية.



القاضي هنري الخوري

كما استقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري لمناسبة قرب احالته الى التقاعد، منوّهاً بما قدّمه القاضي الخوري خلال مسيرته القضائية الطويلة.