بالفيديو: أب لبناني يلقي زوجته وبناته الاربعة في الشارع بعد ضربهن!

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سيدة لبنانية تدعى هالة غريب تعرضت لتعنيف من زوجها هي وبناتها الأربعة ولجئت الى القضاء ولم يأخذ حقها لا بل تعرضت للتهديد والتجريد من كل ممتلكاتها وحقوقها ..

ونشرت السيدة غريب على صفحتها ما يلي:

"برسم وزيرة الداخلية ريا الحسن اتمنى تتبنى قضيتي انا وبناتي الاربعة استنجدت بمخفر سير الضنية وخلال ١٢ ساعة ٣ عناصر من مخفر سير و٧ سوريين واخوات زوجي وزوجي طلعوني بالقوة من بيتي وهجروني انا وبناتي القاصرات وبعد اقل من ٤٨ ساعة بمحكمة سير الضنية تم تجهيز اوراق خلع وجردوني من حقوقي انا وبناتي وبعد كل هاد ام زوجي حرمتني اثاث بيتي وقعدت انا واطفالي بالبرد على البلاط وبدون تدفئة والبيت درجة حرارة صفر وابنها منع النفقة لما بعتت بناتي بقلب الام المتقطع ليدفوا عند اهلو اليوم اجا شيخ من محكمة سير من دقايق اعطاني قرار منع النفقة عن اطفالي وطلعلوا القرار بمنتهى السهولة مع انو صدر بحقوا قرار سجن اكراهي اذا مادفعها ....وتكسرت اجرية وانا رايحة راجهة للمحكمة تستنجد فين ينصفوني طلقوني بلاحقوق وين حقوق اربع قاصرات ونزلت الثلاثاء الاثنين مع بناتي الاربعة طردوني ولا حتى خلوني اشوف القاضي ...هددوني زعران انتحلوا صفة المخابرات وطلع بالاخير ابن خالو احمد محمد شندب هددني انزل او يطلعلي .خالو محمد شندب اجاني لقعر داري قلي اطلعي من جو اختي وانا انرجاهم ماعندي حدن بالبلد ..والمال مالي وشقا عمري ...بدي حق ولادي ...اتعنفعت وكانت غلطتي لجاءت للمخفر ...والغلطة الاكبر رحت للمحكمة الشرعية اطالب بنفقة وقعوني على اوراق خلع .......انا بدي بناتي وخقن الشرعي بناتي عايشين عبيد عند اهلوا وبيتعنفوا وراح ابعتلكن الادلة ...."





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