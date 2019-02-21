وزير البيئة أكد على التعاون المشترك مع البنك الدولي والتحضير للقاء للشركاء المحليين والدوليين في بيروت لمناقشة الاولويات

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم وفداً من البنك الدولي ضمّ المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جا ، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى كوزي ومنسّق برامج البيئة والزراعة في الشرق الاوسط لوران ديبرو وحضر عن وزارة البيئة مستشارة الوزير منال مسلم ومديرة مشروع ادارة الملوّثات العضوية الثابتة في قطاع الكهرباء لمى مغامس ومدير مشروع مكافح التلوث الصناعي مروان رزق الله والخبير في النفايات الصلبة والمسؤول عن مكافحة تلوث بحيرة القرعون رامي ناصيف وجرى البحث بين الطرفين في مشاريع البنك الدولي المنفّذة بالتعاون مع وزارة البيئة.



وقد أعرب وزير البيئة عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك الدولي من أجل البيئة في لبنان، وتمّ التأكيد على إرادة كلا الطرفين بتعزيز التعاون من أجل مشاريع بيئية مثمرة وبنّاءة. كما تمّ التوافق على التحضير للقاء موسّع للشركاء المحليين والدوليين في بيروت في وقت قريب لمناقشة الاولويات البيئية وإجراء مقاربة متكاملة لها.



وكان وزير البيئة التقى ممثل منطقة الشرق الاوسط للمجلس العالمي للطيور مدير عام جمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL اسعد سرحال الذي منحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الاستحقاق اللبناني الفضي تقديراً لعطاءاته على المستوى البيئي وفي مجال حماية الطيور والحفاظ على الطبيعة.



من ناحية ثانية، جدّد وزير البيئة دعوته تجمعات المؤسسات التي تُعنى بشؤون البيئة ولا تتوخى الربح (والتي تضم 20 مؤسسة على الاقل) الى تسمية مندوب عنها يكون أحد رؤساء هذه التجمعات ليمّثلها في المجلس الوطني للبيئة وذلك قبل إنقضاء المهلة.