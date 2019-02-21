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امطار غزيرة وثلوج.. هذا ما ينتظرنا في الأسبوع الأخير من شباط

21
FEBRUARY
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تدفّق الرياح الشمالية الغربية الرطبة الباردة يستمر من بحر كريت نحو شمال مصر وقبرص وتتحوّل جنوبية غربية فوق فلسطين ولبنان الأمر الذي سيشكّل سُحباً ممطرة في اليومين المقبلَين تتوزع بين الساحل السوري ولبنان وفلسطين، وتتساقط الثلوج المحليّة (حيث تتوفر الهطولات)، دون تراكمات تُذكر على الجبال التي تعلو 1650 متر.
 
سوف تتمركز الأمطار المتفرقة اليوم بين الساحل الجنوبي والوسط ويكون تأثيرها على الساحل الشمالي بين الجمعة والسبت فيتحوّل الطقس الى مستقر يوم الأحد بسبب الرياح الجنوبية الشرقية التي سيُطلقها المرتفع الشبه مداري بين الأحد ومساء الإثنين نحو تركيا.
 
الحرارة على الساحل: 19/13
على الجبال 1200 متر: 12/5
في البقاع: 14/4
الرطوبة: 70%
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كلم في الساعة
الضغط الجوي: 1020hpa
من جهة ثانية، بلغت نسبة الأمطار المتساقطة في زحلة خلال المنخفض الجوي الأخير: 78,4mm فأصبحت نسبة الأمطار لهذا الموسم منذ ايلول ولغاية 17 شباط:
987,8 mm
 
ارقام قياسية سيسجلها هذا العام بسبب كثرة المنخفضات الجوية والهطولات الطوفانية المصحوبة بالبرَد وما ينتظرنا في الأسبوع الأخير من شباط والأسبوع الأول من آذار نسبة امطار قد تتخطى 250mm موزّعة بين امطار غزيرة وثلوج على الجبال.
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