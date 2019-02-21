معلوف: عدد من السفراء أكد صوابية مواقف بو صعب

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أشار النائب ايدي معلوف الى ان “وزير الدفاع الياس بو صعب كان واضحا وشرح موقفه في اجتماع تكتل لبنان القوي وسيقوم بذلك في جلسة الحكومة، مستندا الى البيان الوزاري وبيان جامعة الدول العربية”، وقال ان “مواقف عدد من السفراء يؤكد صوابية مواقف بو صعب.”



وتمنى معلوف في حديث لـ “صوت لبنان- الضبيه” ان “ينسحب التوافق الذي حصل حول البيان الوزاري على مجلس الوزراء.”



كما أكد معولف التوجه الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق بين الرؤساء الثلاثة ما يعطي إشارة إيجابية بأن المجلس سيواكب عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.