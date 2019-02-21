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عناوين الصحف ليوم الخميس 21 شباط 2019

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الأخبار
الحكومة: الاشتباك الأول حول سوريا
رياض سلامة يخالف تعاميم مصرف لبنان!
قرض الـ400 مليون دولار: البنك الدولي يضغط على الوزارات!

البناء
تزامن عمليتي الحسم مع النصرة وداعش... نهاية جيب باغوز والجولاني في تركيا بحال خطرة
وزراء القوات سيتحفّظون وحدَهم على زيارة الغريب... وللحريري وجنبلاط أسبابُهما
أجواء سعودية إماراتية تشجيعية على إعادة العلاقات مع سورية... تريدها رسائل لدمشق

الجمهورية
الحكومة تبحث عن انجاز سريع
بوتين: سنضرب أميركا إذا هددتنا صواريخها

اللواء
جلسة «التعايش ضمن الإشتباك»: الكهرباء النجم وجهوزية مواجهة بين جعجع وباسيل
الزواج المدني الإختياري: طريق حافل بالمطبات

L'Orient-Le Jour
Aoun esquive la controverse interne et met la communauté internationale devant ses responsabilités

The Daily Star
Govt faces unity test over dissociation ‘breach’

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