أسرار الصحف ليوم الخميس 21 شباط 2019

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الجمهورية

ملف

كشف وزير في الحكومة لزواره أن هناك ملفاً سيطوى قريباً ويأمل أن يؤول إلى نهاية سعيدة في قضية أثيرت أخيراً في الإعلام.

فشل

جرت محاولات عدّة من قبل شخصية وزارية نافذة بغية التقرّب من شخصية نيابية معارِضة باءت حتى اللحظة بالفشل.

البناء

كواليس

رأت مصادر دبلوماسية آسيوية أنّ حركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على جبهة باكستان والهند والصين لن تتعدّى حملة العلاقات العامة وتقديم الأموال والتفاهمات في سوق النفط، أما في السياسة فتعقيدات المشهد الباكستاني الهندي لا تتيح جمع الصداقتين معاً من دولة إسلامية كالسعودية تنتظر منها باكستان مساندتها في إقامة توازن مع الهند، وهو ما قد لا يكون ضرورياً بالنسبة لباكستان في التعامل مع غير السعودية خصوصاً أنّ العلاقات الباكستانية مع إيران والصين تبدأ بصفتها علاقات جوار تفرض الكثير من التوازنات…

اللواء

همس

توقفت مصادر في 8 آذار عند زيارة مسؤول عربي ومحاولة إعادة الروح إلى تجمع سياسي يُعاني من تباعد.

غمز

تلاحظ على وزراء سابقين مظاهر ارتباك في ما لو سارت عملية المحاسبة إلى الشوط الأخير؟

لغز

كشف نائب «متمرد» أمام مقربين عن إنه أجرى اتصالات مع «أصدقاء» لاحتواء توتر حصل، وقدّم ما يلزم في ما خصَّ ذلك!