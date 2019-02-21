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في إطار مساعي تطويق السجال الذي دار بين الحريري وجنبلاط غداة تأليف الحكومة، كشفت أوساط الاشتراكي لقناة «أو تي في» أن «عشاء سيجمع بين الشيخ والبيك في بيت الوسط اليوم». ولفتت أوساط في تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «غضب جنبلاط على الحريري سببه شعور رئيس الاشتراكي بأنه بات خارج لعبة التحاصص الداخلية لا سيما على صعيد استثمار الثروة النفطية مع اقتراب بدء الشركات الأجنبية التنقيب عن النفط في البلوكات التي لزمت العام الماضي إضافة الى تضييق فريق الحريري على شركة كوجيكو المملوكة من جنبلاط الذي يعتبر أن علاقة الحريري مع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل جاءت على حسابه»، إلا أن مصادر في الحزب الاشتراكي أشارت لـ»البناء» الى أن «أي لقاء سيعقد بين جنبلاط والحريري سيصبّ في اتجاه ترطيب العلاقة بينهما وطي صفحة الخلافات التي اتسمت بها المرحلة الماضية لا سيما بعد التسوية الرئاسية وما تلاها من استحقاقات شكّلت محل خلاف بين الطرفين»، وأوضحت أن «الخلاف مستمر على جملة من الملفات الخلافية رغم الهدنة القائمة بين الطرفين»، ولفتت الى أن «اللقاء سيتركز على عناوين ثلاثة: العلاقة الثنائية، كيفية مقاربة الملفات والقضايا داخل مجلس الوزراء، أما العنوان الثالث والأساسي فهو ما يؤكد عليه جنبلاط بشكل دائم أي اتفاق الطائف الضامن للاستقرار في لبنان».