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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



وكأنها حققت المعجزات في الوزارات التي استلمتها سابقا، أو التي تتولى مسؤوليتها اليوم، عادت حليمة المزايدات إلى عادتها القديمة في التطبيل والتزمير، عشية الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة.



ففي وقت كانت السفيرة الاميركية تنقل رسالة الى رئيس الحكومة سعد الحريري تعرب فيها عن خشيتها مما اعتبرته "تنامي نفوذ حزب الله"، شعارات كبرى من نوع "سنخوض معركة سيادية في مجلس الوزراء" طفت على سطح بعض مواقع التواصل، لتلامس تصريحات بعض السياسيين حد التحذير من تجاوز البيان الوزاري والخروج على النأي بالنفس.



أما المبرر، فموقف ينطلق من ميثاق جامعة الدول العربية لوزير الدفاع، وزيارة منطلقها البيان الوزاري لوزير الدولة لشؤون النازحين.



لكن، في المقابل، كلام واضح لرئيس الجمهورية أمام نقابة المحررين، أكد فيه أن الحكومة ستنجح، مشددا على رفض لبنان انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تتم عودة النازحين، وسط استغراب لمواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين وتريد ان تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



مئة وبندان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا وذك في دلالة على العمل في حكومة العمل.

وغدا مساء عشاء في بيت الوسط بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.



وعلى خط آخر هناك اتصالات بين الرياض وبيروت لعقد إجتماع للجنة اللبنانية-السعودية المشتركة.

واليوم شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التعاون بين الوزراء وعلى التضامن في الحكومة ونجاحها.



ومن جهته رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد على رفض عمليات التوظيف في الوزارات وركز على عمل اللجان النيابية بأقصى سرعة في سياق التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اذا وعشية أولى جلسات مجلس الوزراء أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لا خلافات داخل الحكومة وستكون حكومة ناجحة واعدا بعدم فرض ضرائب جديدة وامام وفد من نقابة المحررين اعلن رفض لبنان انتظار الحل السياسي لعودة النازحين مستغربا مواقف بعض الدول الكبرى التي لا تقوم بأي جهد لإعادة النازحين وتريد ان تمنع علينا العمل لتحقيق هذه العودة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



قبل أن تعقد الحكومة جلستها التأسيسية الأولى في مرحلة ما بعد الثقة "شمر" مجلس النواب عن ساعديه لبدء ورشة عمادها جلسات تشريعية ورقابية ومفتاحها طلب الرئيس نبيه بري فتح دورة استثنائية للمجلس.



رئيس المجلس ينطلق من معطى أفرزته جلسة مناقشة البيان الوزاري التي فرضت أمرا واقعا لا يمكن تجاهله على مجلسي النواب والوزراء لا سيما أن نتائج قد بدأت تظهر.



أما الترف الرسمي للبعض في التعاطي مع موضوع القرارات الصعبة التي ستأخذها الحكومة فيجب أن يتوقف مع جزم الرئيس بري أن هذه القرارات يجب ايضا ألا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الأشكال والتركيز على النفقات غير المجدية ووقف الهدر.

ولأن القانون هو الفيصل في معركة مكافحة الفساد فإن المخالفات ستسلك درب المحاسبة حتى النهاية.



وفي هذا الإطار عقد الرئيس بري اجتماعا مع رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان للبحث في ملف التوظيفات المخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع التوظيف بعد آب 2017 وتطلب إجراء مسح شامل للوظائف والحاجات خلال مهلة 6 أشهر.

وربطا بمسار آلية مكافحة الفساد لفت المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث خاص للـNBN الى أن هذه الآلية أساسها التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للوصول الى الهدف المنشود.



وشكر القاضي ابراهيم الرئيس بري على ثقته الكبيرة من خلال التأكيد أن أي وزير لا يحضر أمام النيابة العامة المالية سيحاسب.

وعشية جلسة مجلس الوزراء استغرب رئيس الجمهورية ميشال عون ما يثار حول حصول خلافات داخل الحكومة حتى قبل اجتماعها أو حتى إعطائها مهلة أيام قليلة مشددا أنها ستكون حكومة ناجحة.



وحول ملف النزوح استغرب عون موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريد في المقابل أن يعمل لبنان لتحقيق هذه العودة على الضفة المقابلة كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يبدي القلق على مستقبل العمل الحكومي بسبب ما وصفه بالإشارتين غير المشجعتين المتمثلتين بزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



تعقد حكومة الى العمل اولى جلساتها غدا وبدلا ان يكون مجلس الوزراء هو المرآة للتوافق السياسي الذي انتج حكومة العهد الاولى، فإن الجلسة ستكون عاصفة لان زيارة وزير انازحين الى سوريا وموقف الوزير الياس بو صعب من المنطقة الامنة قي سوريا، ضخا مادة ملتهبة ستسخن حكما اجواء الجلية، وكان وزير الدفاع مدعوما من رئيس الجمهورية اليوم ومن تياره امس، اكد موقفه جاء تحت سقف البيان الوزاري.



وفي اطار التضامن العربي، الحرص المجهد على عقد جلسة هادئة كان دفع واضعي جدول الاعمال على عدم تضمينه اي مواد ضلافية متفجرة، لكن الخطوة ولو قدر لها النجاح لن تخفي واقع ان هناك قراءتان متعارضتان للبيان الوزاري، ورؤى متعارضة الى كيفية حل الملفات الخلافية من الكهرباء والنفايات ومحاربة الفساد، ومن هو الفاسد مرورا بالنهوض الاقتصادي والمالي وصولا الى الاستراتيجية الدفاعية.



وسط هذه المعمعة اعلن ارئيس نبيه بري انه طلب فتح دورة استثنائية رقابية وتشريعية انطلاقا من الواقع الذي فرضته جلسات مناقشة ابيان الوزاري، والتي تمحورت في معظمها حول الفساد وضرورة مكافحته، معتبرا ان النجاح في ضبط الانفاق غير المجدي، يجنب الحكومة فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة.



تزامنا كان الرئيس الحريري طمأن جمعية المصارف ان لا ضرائب جديدة ستفرض على المؤسسات وعلى المواطنين.

وفي اطار شدشدة الدولة مفاصل مؤسساتها يضيء رئيس المجلس الدستوري الخميس على مآل الطعون النيابية، وسيعلن بحسب المعلومات ثمانية عشر قرارا في هذا اشأن، ما سيقفل هذا الملف ويقرر مصير نائب او اكثر.

في الاثناء موقف السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد والتي حذرت فيه لبنان من مخاطر ان يجر حزب الله الدولة الى سياسته يتفاعل وقد يكون له صدى على طاولة مجلس الوزراء.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



عندما فتحت الـLBCI في 29 9 2018 ملف التوظيف غير القانوني الذي شهده لبنان في فترة ما قبل الانتخابات النيابية في آيار الماضي، كانت الفضيحة غير قابلة للفلفلة على الطريقة اللبنانية، لان اعداد الذين وظفوا قارب الخمسة الاف، والاهم انهم وظفوا خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، من دون اجراء اي تحقيق، او اي مسح شامل يبين اعداد الموظفين والمتعاقدين، ولاغراض انتخابية.



من وظف هؤلاء اللبنانيين هم ارباب السلطة ، هم من يمعن في افقار المواطنين ليمدوا لهم جزرة التوظيف، فيما الاهم لديهم استمرار الامساك بعصا تبعية هؤلاء المواطنين لهم:



هم من نسوا ان القانون يعلو فوقهم جميعا، وان ضرب الفساد الذي يتنافسون بالصراخ من على المنابر بشأنه، انما يبدأ من هذه النقطة بالذات .



اليوم، كبرت فضيحة التوظيف غير القانوني، فالتفتيش المركزي اعد تقريرا يفند هذه الاعداد، والتقرير اصبح في حوزة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي علمت الـ LBCI انه قال ان لا سقف للمحاسبة في هذا الموضوع، وان المساءلة يجب ان تطال الجميع .



هذا التقرير سيكون اعتبارا من الاثنين المقبل، امام لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان،التي ستسائل كل المعنيين، لترفع بعدذلك تقريرا الى كل من الرئيسين بري والحريري، والى مجلس شورى الدولة المكلف التثبت من مخالفات الادارة اللبنانية .



حينها، يكون اللبنانيون امام حقيقة من اثنتين:



-إما أن يبدأ بناء الدولة فتتراجع الحكومة عن قرارات التوظيف، وإما يسائل مجلس النواب بهيئته العامة الوزراء المرتكبين، وإما أن يبت مجلس شورى الدولة بالموضوع وفقا للقوانين



-واما يغلب الباطل، فيستمر مسلسل الاستخفاف باحترام القوانين والالتزام بها، فيكون (على اعادة بناء الدولة) السلام .



كل ما تقدم ، يتعلق بملف التوظيف الذي يكاد يخنق الدولة، اما ملف الكهرباء، فالاكيد انه يغطي بعتمته كل فضائح الملفات الاخرى.



اسمعوا هذا الرقم جيدا:اكثر من 11 مليون دولار غرامات ندفعها من جيوبنا نتيجة تلكؤ دولتنا.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"





الجلسة الأولى للحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي تعقد غدا، على وقع الكثير من التوقعات، و إن كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد إستغرب ما يثار حول حصول خلافات داخلها، مشددا على أنها ستكون حكومة ناجحة. وجدد عون جدد رفضه إنتظار الحل السياسي في سوريا من أجل إعادة النازحين لأنه أمر غامض مذكرا بما عاناه لبنان مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن.



و فيما ورشة العمل الحكومي تنطلق لملاقاة الإصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر، كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام نواب الأربعاء أنه طلب فتح دورة إستثنائية للمجلس النيابي من أجل عقد جلسات رقابية وتشريعية، في وقت حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من أن أوضاع البلاد عموما بلغت في الآونة الاخيرة دركا لم يعد يتوقع معه الا سقوط الهيكل على رؤوس الجميع .



وفي سياق الاجواء الايجابية التي تخيم على البلاد، وفي خطوة تلاقي الخطوة السعودية برفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، كشف سفير الإمارات في لبنان محمد سعيد الشامسي لتلفزيون المستقبل ضمن مقابلة لبرنامج انترفيوز تبث الليلة أن وفدا اماراتيا سيزور بيروت الاسبوع المقبل للبحث في بعض النقاط المتعلقة بالاجراءات التي تسبق رفع التحذيرللامارتيين من السفر الى لبنان.





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* مقدمة نشرة اخبار " تلفزيون المنار"



عشية الجلسة الاولى لحكومة الثقة، الدولة تقول انها اجمعت امرها وعقدت عزمها على ايام مقبلة غنية بالتدقيق مشبعة بالمساءلة على طريق ملاحقة الفساد، وهيا الى العمل.



حول المخالفين تحوم البيانات والمعلومات، وتقرير التفتيش المركزي الخاص بالتوظيف المخالف حط في عين التينة، ومن هناك تاكيد من رئيس المجلس ان هذا الامر لن يمر مرور الكرام، ولاقاه في الموقف رئيس لجنة المال والموازنة واعلانه النية للاستماع الى ما لدى الجهات المعنية بهذا الملف ابتداء من يوم الاثنين المقبل.



في السباق الرسمي النشط على خط المواجهة مع الهدر والاهمال حققت وزارة الصحة اسرع النتائج مع انتهاء التحقيق الذي اجراه المدعي العام المالي علي ابراهيم في ملف مستشفى الفنار، ومن الوزير جميل جبق تاكيد للمنار بالمضي قدما في تصحيح مسار وزارته ودوزنة اداء موظفيها في كل الرتب والمهام والمشاريع تامينا لمصلحة المواطن وصحته.



الحكومة ستنجح : جزم رئيس الجمهورية، دافعا الاتهامات بوجود خلافات وزارية وحافظا للادوار، وموجها دفة ملف النازحين نحو المتابعة الحثيثة المسبوقة بزيارة منطقية للوزير صالح الغريب الى دمشق، فلا انتظار للحل السياسي في سوريا، ونستغرب مواقف دول كبرى تمنع لبنان من تحقيق عودة النازحين، قال رئيس الجمهورية.



في الاجماع اللبناني، حكومة الى العمل تحت المجهر، والواضح ان عملها لن يكون في مأمن من استهدافات ظاهرة وواضحة بعد التحريض الصريح للسفيرة الاميركية بالامس من منبر السراي الحكومي على التضامن الوزاري.. تحريض يلفت الانظار الى متضرر خارجي كبير من نجاح التصميم على تصحيح الاداء الوزاري لغايات تتغذى من اشغال دائم للبنانيين بهمومهم ..





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



وجدت حكومة الى العمل نفسها امام تراكم الاعمال دفعة واحدة لعل ابرزها الملف الصحي الذي اطل من المصحة ومن مبنى أهمل الى أن صار عنوانا لفضحية متعددة الرؤوس والمسؤوليات .

وعلى هذه المسؤوليات قامت تحقيقات اليوم الثاني لمستشفى الفنار وأفضت الى زيادة في حمولات التوقيفات، حيث أحال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، وأبقى على قراره القاضي بتوقيف مديرة المستشفى سمر اللبان ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو.



وادعى على والدة سمر صاحبة المستشفى عادلة اللبنان من دون توقيفها لأسباب صحية لكن الأمر اتخذ بعدا وزاريا في تحميل المسؤولية مع بروز كتاب عن إنذار خطي مرسل منذ أكثر من سنة من وزير الصحة السابق غسان حاصباني إلى إدارة مستشفى الفنار يظهر فيه أن المستشفى غير مستوف أي شروط صحية مهددا بالإقفال .



هذه القرينة استند إليها وكلاء الحلو لإخلاء المسؤولية لكن الوزير حاصباني لم ينف الأمر وأعلن للجديد أن مديريات عدة داخل الوزارة كانت قد تابعت الموضوع بهدف الإصلاح وكانت تصل إلى الوزارة التقارير اللازمة لكنه لفت الى أن وزارة المال لم تحول الأموال الى المستشفى بسسب الوضع المالي الضاغط .



والوضع المأزوم صحيا مرشح للتأزم سياسيا غدا على أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الثقة ويعتزم وزراء القوات تحديدا تنفيذ " هجمة مرتدة " في ملف زيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا وفيما علم أن وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق ستكون رأس الحربة في الهجوم والتصدي أعلن وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيوميجان أن وزراء القوات سيطلبون غدا التزام ما يتضمنه البيان الوزاري لناحية النأي بالنفس عن مشكلات المنطقة وقال إنه لا يجوز لوزير أن يفتح على حسابه



لكن القوات بهذا الموقف تفتح أيضا على حسابها من دون أن تلفت إلى مسار طويل من علاقات وزيارات قام بها مسوؤلون إلى دمشق مكلفون من رئيس الجمهورية شخصيا وعلى رأسهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي زار وفاوض وأعاد نازحين



وأبرم اتفاقيات باسم الدولة اللبنانية التي يمثلها رؤساء ثلاثة ومجلس نواب وحكومة وأنجز لليوم مراحل عديدة من مسيرة عودة النازحين والى اللواء فإن وزراء في الحكومة " دخلوها آمنين " من حسين الحاج حسن إلى غازي زعيتر فيوسف فنيانوس والأبرز زيارات متكررة وأسبوعيا كان يجريها وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفوالذي سار على درب "ان ما سهرنا ببيروت بنسهر بالشام ". واذا كان كل هؤلاء الوزراء والشخصيات قد زاروا سوريا لاسباب مختلفة فإن الوزير صالح الغريب يقوم اليوم بصلب عمله كوزير لشؤون النازحين . فحقيبته تتطلب منه ذلك وهو ينفذ ما تقتضيه مهمته الوزارية أما إذا كانت القوات وتاليا الحكومة اللبنانية جادتين في حل أزمة النازحين فليس أمامهما سوى تشكيل لجنة وزارية وتكون برئاسة نائب رئيس الحكومة الذي للمصادفة هو قواتي

يتمتع بالانفتاح والرؤيا الابعد من الحدود .



وفي عرف اللجان الوزارية فإن نائب رئيس الحكومة يجري تكليفه عادة ترؤس هذه اللجان وجمع محاصيلها ووضع آلية عمل لها لرفعها الى رئيس الحكومة قبل متابعتها كل في نطاقه وضمن مراقبة لآلية التنفيذ والصرف المالي .

وعليه فإن تكليف حاصباني اليوم بترؤس لجنة النازحين سيأتي كالحفر والتنزيل .وإن استدعى القرار أن يقوم حاصباني بزيارة دمشق.





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