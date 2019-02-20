بالفيديو: مجهولون يوقفون السير على أوتوستراد المتن السريع ويطلقون النّار وسط المواطنين!

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نشرت الصحافية نانسي فاخوري مقطع فيديو لعملية إطلاق نار نفّذها أشخاص مجهولون أمام مكان عملها على أتوستراد المتن السّريع.





وعن تفاصيل الحادثة، تقول فاخوري لـ"الجديد": "كنّا نحضر اجتماعًا في المكتب على أوتوستراد المتن السريع عندما سمعنا صوت إطلاق نار ورأيناهم؛ أربع سيّارات توقّفت في منتصف الأوتوستراد، أوقفوا السير وراحوا يطلقون النّار على سيارة أمامهم ما لبثت أن لاذت بالفرار"، مضيفة: "لم يحضر الدرك أو أي أحد الى المكان... إنّه لأمر مخيف!".





وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "هيدا الفيديو ما لحقت صوّر من اوّل ما سمعنا الرصاص نحنا وقاعدين بالمكتب لانو مصدومين باللي شفناه، كذا شخص بيقرروا ينزلوا ويقوصوا على حدا بنص اتوستراد المتن السريع #الجديدة مقابل wooden bakery اللي انشالله تكون كاميرتهم لقطت شي. عنجد وين صرنا!؟".





وتابعت في تغريدة أخرى: "والأحلى من هيك الكل معه فرد ومسلّح ورصاص على الطريق العامّ @LebISF قوى الأمن ما حتّى إجوا! معقول الفلتان اللي نحنا فيه!؟".

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