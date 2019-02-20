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بعد فيديو ارتباطها من فيليبينية.. اللبنانية المثلية ترد!

20
FEBRUARY
2019
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بعد الضجّة التي أحدثها انتشار فيديو عبر "مواقع التواصل الإجتماعي"، يظهر فتاتين تعقدان قرانهما، في منطقة طبرجا الكسروانية، كشفت بطلة الفيديو، الشابة جيسيكا أبي رعد (41 عاماً) أنّ الفيديو هو لحفل خطوبتها من جاين (33 عاماً)، قائلة في حديث لموقع "VDL News": "عملت يلي حسيت اني لازم أعملو".

ورأت جيسيكا أنّ تداول الفيديو، جعل حياتها الشخصية بين يدي المجتمع، متوجهة إلى الساخرين بالسؤال:"من يتصرف بهذه الطريقة لو عكس الواقع وفكّر بأن المجتمع تصرف معه بالطريقة نفسها هل كان ليقبلها على نفسه؟".

وأوضحت جيسيكا أنّ هناك أشخاص تقبّلوا علاقتها، وهناك من هاجموها، مضيفة "هذا الأمر لن يهزّنا لا أنا ولا جاين بل بالعكس، سنصبح أقوى ولا أظن أن هذا الأمر سيفرق بيننا".

وعن موقف أهلها من خطوتها وميولها الجنسي، قالت: "أهلي لم يكونوا في الخطوبة وكنا مع أصدقائنا، إلّا أنهم أكدوا لي أنني حرّة".

ولفتت جيسيكا الى أنها حزينة بسبب ردة فعل الناس، مؤكدة أنّها وجاين لا تخططان للبقاء في لبنان، وإنّما في "مكان نكون فيه على سجيّتنا ونعيش فيه براحة وحرية حيث يتقبلنا الآخرون".

وختمت جيسيكا بالقول: "على كل انسان أن يهتم بشؤونه وبعائلته وبالطريقة التي يربي فيها أولاده ولنتقبل بعضنا ولنتخلى عن الانتقادات اللاذعة".

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