A + A -

وكأنَّها حقَّقتِ المعجزاتِ في الوزاراتِ التي استلمَتْها سابقاً، أو التي تتولى مسؤوليتَها اليوم، عادت حليمةُ المزايدات إلى عادتِها القديمة في التطبيلِ والتزمير، عشية الجلسة الأولى لمجلسِ الوزراء بعد نَيْل الحكومةِ الثقة.

ففي وقت كانتِ السفيرةُ الاميركية تنقل رسالةً الى رئيسِ الحكومة سعد الحريري تُعرِب فيها عن خشيتِها مما اعتبرَتْه "تنامي نفوذِ حزبِ الله"، شعاراتٌ كبرى من نوع "سنخوض معركةً سياديةً في مجلسِ الوزراء" طَفَتْ على سطح بعضِ مواقعِ التواصل، لتلامسَ تصريحاتُ بعض السياسيين حدَّ التحذيرِ من تجاوزِ البيان الوزاري والخروجِ على النأي بالنفس.

أما المبرِّرُ، فموقفٌ ينطلق من ميثاق جامعة الدول العربية لوزير الدفاع، وزيارةٌ منطلقُها البيانُ الوزاري لوزير الدولة لشؤون النازحين.

لكن، في المقابل، كلامٌ واضحٌ لرئيسِ الجمهورية أمام نقابة المحررين، أكد فيه أن الحكومةَ ستنجحْ، مشدِّداً على رفضِ لبنان انتظارَ الحلِ السياسي للأزمة السورية حتى تتمَّ عودةُ النازحين، وسطَ استغرابٍ لمواقفِ بعضِ الدولِ الكبرى التي لا تقومُ بأي جهدٍ لإعادةِ النازحين وتريدُ ان تمنعَ علينا العملَ لتحقيقِ هذه العودة.