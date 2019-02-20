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سلسلة لقاءات لوزير الدفاع اليوم

20
FEBRUARY
2019
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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان السيد حمد الشامسي حيث قدَّم الضيف التهنئة لمعاليه لمناسبة توليه حقيبة الدفاع وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما وتمَّ التداول في توسيع فتح آفاق التعاون بين دولة الإمارات ولبنان. ولمس معاليه إيجابية في طبيعة العلاقات الثنائية ومزيدًا من الانفتاح خلال المرحلة المقبلة. وأجمع الطرفان على المواقف الإيجابيَّة التي تنضوي ضمن ميثاق جامعة الدول العربية.

كما واستقبل بو صعب السفير التركي في لبنان السيد هاكان تشاكيل حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وفي ما خصّ قضيَّة المطرانين المخطوفين، أكَّد السفير أن أجهزة الاستخبارات التركية تبذل قصارى جهدها لمعرفة مصيرهما. من جهة أخرى، أعرب تشاكيل عن التزام بلاده باتفاق أضنة الموقّع بين سوريا وتركيا مؤكِّدًا على حرص تركيا على الحفاظ  على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

كذلك التقى بو صعب السفير الإيطالي لدى لبنان السيد ماسيمو ماروتي حيث قدم الضيف التهنئة للوزير لمناسبة توليه منصبه، وتم البحث في أهمية الوجود الإيطالي ضمن قوَّة اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني باعتبار إيطاليا المساهم الأكبر في هذه القوة. كما وتم التطرق إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيشين اللبناني والإيطالي وإلى أهمية مركز التدريب الإيطالي الذي قدَّم دورات تدريبية للمؤسسة العسكرية. وتم أيضًا البحث في موضوع القرض الإيطالي للجيش اللبناني وتصل قيمته إلى 20 مليون يورو.

 وفي وقت لاحق، استقبل بو صعب السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد التي قدَّمت له التهنئة على توليه منصبه الجديد. وتناولت المباحثات سبل تعزيز أوجه التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين فيما أكَّدت ريتشارد على مواصلة برنامج المساعدات المقدَّمة إلى الجيش اللبناني لا سيما وأن الولايات المتحدة الأميركيَّة تُعدّ الداعم الأول للجيش كونها تمدّه بأكبر كمية من الأسلحة والعتاد وأنشطة التدريب. ومن جهته، أبدى بو صعب اهتمامًا كبيرًا في الحصول على الدعم الأميركي اللازم للعمل على تحديث الجيش اللبناني وتطويره وتمكينه من استخدام التكنولوجيا بشكل أوسع نطاقًا في المجالات كافة.

 كذلك استقبل بو صعب العميد طوني صليبا مدير عام أمن الدولة، والعميد الركن الياس شامية رئيس جهاز إسكان العسكريين لتهنئته على تسلُّمه حقيبة الدفاع.

  

 

 

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