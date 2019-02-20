وفد من لجنة العلاقات العامة المركزية في التيار الوطني الحر زار جمعية أم النور - بعدسة الزميل جورج فغالي

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زار وفد من لجنة العلاقات العامة المركزية في التيار الوطني الحر جمعية أم النور التي تُعنى بإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات. أعربت اللجنة ايمانها و كامل تشجيعها للقضية الإنسانية التي تدعمها أم النور و تم مناقشة سبل التنسيق و التعاون بين الطرفين التي قد تتضمن ندوات و جلسات حوار توعوية في كافة المناطق اللبنانية كما نشاطات من نوع آخر تُحدد في حينها حسب ما يراه الفريقان مناسب.

و قد قامت لجنة العلاقات العامة بتقديم مجموعة من الكتب الهادفة لمكتبة المؤسسة بالإضافة الى عدد من المسابك و الشتول التي سيتم زرعها في حرم المركز.