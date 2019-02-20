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النائب العميد شامل روكز في دار المعلمين - جونية‎

20
FEBRUARY
2019
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بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، قام النائب العميد شامل روكز بزيارة مبنى دار لويس أبو شرف للمعلمين والمعلمات في جونية.

استهلّ روكز جولته في وحدة الصعوبات التعليمية حيث شرحت له المسؤولة عن الوحدة السيّدة لميس حيدر أهداف هذه الوحدة والنتائج التي يلمسها التلاميذ ذوي الصعوبات التعليمية.

كما زارالنائب روكز وحدة التلفزيون والإذاعة للتربية برفقة رئيسة الوحدة السيّدة ماري خشان التي أطلعته على عمل الوحدة التربوي والإعلامي والفي ووضعته في أجواء النواقص والاحتياجات. وجال في أرجاء دار المعلمين للاطلاع على مجريات الأمور التربوية من دراسات تدريبية وغيرها.

وفي نهاية الزيارة طلب العميد روكز من السيدة لميس حيدرتزويده بدراسة خاصة لوحدة الصعوبات واحتياجاتها للعمل على تعميمها على جميع الدور في لبنان.

كما أثنى على جهود رئيسة المركز التربوي الدكتورة ندى عويجان لما لمسه من حسن تدبير وشمولية لكافة المتطلبات التربوية.

ولفت النائب العميد شامل روكز الى أن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو مناسبة لتسليط الضوء على  التضامن العالمي والوطني  والقدرة على توفير فرص عمل للجميع والدعم الناس من خلال توفير الحماية الاجتماعية بدءاً من المساواة بين الجنسين، مروراً بالقدرة على تأمين التعليم و الرعاية الصحية وتأمين حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والسياسية وحقوق الطفل وتأمين متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وصولاً الى عدم تركيز الثروات بيد طبقة محددة، وكفالة سماع أصوات الفقراء والمهمشين.

كما دعا روكز للعمل ومواصلة جهود الجميع من أجل تحقيق الاهداف الانمائية لجعل العدالة الاجتماعية أداة في تحقيق النمو المنصف والمستدام للجميع.
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