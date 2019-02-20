قاسم: المكافحة الجدية للفساد يجب أن تبدأ من الرأس

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أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان وزراء حزب الله سيعطون النموذج في الأداء الحكومي كما أعطوه سابقاً، أي أن لديهم نظافة الكف والاهتمام بخدمة الناس وتصويب معالم الحكومة بما يتناسب مع مصالح الناس، وإبداء وجهة النظر الصحيحة للرأي العام. و

اضاف أن اليوم بدأنا بتجربة ولم يمرّ علينا أسبوع، وإذ بوزير الصحة يحقق مجموعة من الإنجازات دفعة واحدة خلال هذه الفترة القصيرة». وأضاف لقد قلنا إن المكافحة الجدية والحقيقية للفساد تبدأ مع تشكيل الحكومة، ويجب أن تبدأ من الرأس، من الوزراء، من المسؤولين، من المعنيين، كيف سنكافح الفساد؟ سنكافحه من خلال تشريع القوانين وتعديلها، ومن خلال حضّ أجهزة الرقابة والمحاسبة لتقوم بواجبها والقضاء ليقوم بواجبه والكشف عن مكامن الفساد أمام الرأي العام ومواجهة هذا الفساد وملاحقة الهدر، حيث يكون موجوداً».

وعلى خطّ الصحة، بدأت إنجازات وزير الصحة الجديد جميل جبق، بحلّ مشكلة مستشفى الفنار المستعصية، وأمس أوقف المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على ذمة التحقيق مديرة مستشفى الفنار للأمراض النفسية سمر اللبان ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو. وأشار القاضي إبراهيم إلى أنه سيستمع غداً الى إفادات 5 موظفين في مستشفى الفنار لاستكمال التحقيقات.

وكان نقل 37 شخصاً من المرضى الذين كانوا في مستشفى الفنار – المصيلح، الى مركز جمعية الإمداد الخيرية وتمّ نقل وتوزيع نحو 96 مريضاً من أصل 170 على 3 مراكز وهي مركز جمعية الإمداد الخيرية ومركز ثانٍ في جويا ومركز ثالث في حالات – جبيل. وافتُتحت طوابق مخصّصة لاستقبال المرضى ومعالجتهم.