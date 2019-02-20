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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 شباط 2019

20
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تتحدث أوساط أمنية تركية وكردية عن نوايا أميركية لانسحاب مفاجئ من شرق سورية ولذلك يبرّر الطرفان قلقهما من تبعات هذا الانسحاب بلا ترتيبات تنسيقية تسبقه، وتصف المصادر ذاتها الانسحاب بالمفخخ والهادف لإشعال حرب وإشاعة الفوضى في المنطقة التي يخليها الأميركيون، وتضع المصادر التطمينات الأميركية المتعاكسة للطرفين في هذا الإطار والموعد المرتقب الذي تتحدّث عنه هذه المصادر هو نهاية شهر آذار…

 

 

 

الأخبار: علم وخبر

السفير البريطاني بعد السفيرة الأميركية!

إضافة إلى السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد التي عبّرت بوقاحة عن احتجاجها على توقيع اتفاق بين لبنان وشركة «روسنفت» الروسية لتطوير منشآت تخزين النفط في طرابلس، وحاولت الضغط على لبنان للتراجع عن العقد بحجة أنه جرى في فترة تصريف أعمال الحكومة السابقة، ارتفع صوت السفير البريطاني كريس رامبلينغ، معبّراً عن الانزعاج من الاتفاق نفسه. وحمّل رامبلينغ الرئيس سعد الحريري المسؤولية، نظراً لدعمه توقيع هذا العقد.


الناشف لن «يكتّف يديه»!

تنقل مصادر حزبية عن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، حنا الناشف، أنّه يلتزم قرار المحكمة القومية رفضَ الطعن الذي تقدّم به، ردّاً على إبطال المجلس الأعلى المرسوم الرئاسي الذي أدّى إلى إقالة عميد الداخلية معتز رعدية. إلا أنّ احترامه قرار المحكمة لا يعني أنّ الناشف «سيُكتّف يديه» مُتفرجاً، بل «يتمسك بكامل صلاحياته الدستورية، التي تسمح له بحلّ مجلس العُمد أو إعلان حالة الطوارئ في الحزب. ومن غير المستبعد أن يتخذ واحداً من هذين القرارين»، بحسب المصادر. وكانت المحكمة الحزبية قد علّلت ردّ الطعن بأنّ صلاحياتها لا تسمح بالفصل في نزاع بين رئيس الحزب والمجلس الأعلى. علماً أنّ المصادر الحزبية تذكر المادة 13 من القانون الدستور رقم 9، 2001، «الذي يشير إلى صلاحية المجلس الأعلى بأعمال السلطة التنفيذية»، والمادة 55 من القانون رقم 15، 2001 التي تتحدث عن «حق الطعن في أي قرار يتخذه المجلس الأعلى، وأي خلاف بين الأخير والمجلس الأعلى»، من أجل التأكيد أنّه كان من واجب المحكمة، وصلاحياتها، الفصل في النزاع الأخير.

 

 

 

اللواء: أسرار


همس
حدث تحسن طفيف على علاقة دولة كبرى وأخرى إقليمية، بعد إجراء تفاهمات وضعية، ميدانية، في بلد مجاور؟


غمز
مازح سياسي مخضرم محدثيه قائلاًً: ألا تخشون أن تتخذ محاربة الفساد، لوناً، بحيث تقتصر على جغرافيا بحدّ ذاتها..


لغز
ترددت معلومات أن أفرقاء مقربين من محور دأبوا على إعلام مسؤولين بسفرهم أو عودتهم من دولة في دائرة «النأي بالنفس».

 

 

 

 

النهار: أسرار الآلهة


تقشف وزير


عمد وزير إلى تحديث مكتبه وتجديد أثاثه فور وصوله إلى الوزارة من دون التوقف عند التقشف المطلوب لخفض الأعباء غير الضرورية....

 

تحول الى معارضة


لوحظت في حركة التظاهرات الاسبوعية مشاركة حزب عقائدي عريق، بعد عدم دخوله الحكومة لأول مرة منذ ما بعد الطائف والفتور الذي يسود علاقته مع أطراف أساسيين كان لهم دور في تشكيل الحكومة....

 

 

 

الجمهورية: أسرار

معركة

يُظهر نواب وقيادات فريق سياسي في مجالسهم الخاصة حماسة لإبقاء معركتهم مفتوحة ضد وزير يعتبرون أن وجوده ضمن الحكومة لا يتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة ضد الفساد.

فشل

جرت محاولات عدّة من قبل شخصية وزارية نافذة بغية التقرّب من شخصية نيابية معارِضة باءت حتى اللحظة بالفشل.

ملف

كشف وزير في الحكومة لزواره أن هناك ملفاً سيطوى قريباً ويأمل أن يؤول إلى نهاية سعيدة في قضية أثيرت أخيراً في الإعلام.

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