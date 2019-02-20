الاستماع إلى أربعة محامين في ملفات فساد!

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يستكمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، تحقيقاته في ملفين أساسيين، يتعلق أحدهما بملف رشى كانت تُدفع للضباط مقابل تسهيل أمور مطلوبين، والثاني بملف أحد أباطرة الدعارة، إيلي ا. الذي أدت اعترافاته إلى توقيف عدد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورتبائها بشبهات فساد. وقد استدعى منصور للمثول أمامه اليوم بصفة شهود كلاً من قائد منطقة الجنوب العميد غسان شمس الدين، وآمر مفرزة جديدة القضائية العقيد فرانسوا رشوان، في ملف إيلي ب. كذلك سيستمع قاضي التحقيق إلى إفادة أربعة محامين بصفة شهود، هم: (م.ز.) و (ر.ح.) و (ب.ب.) و (أ.ب) في ملف دفع الرشى.