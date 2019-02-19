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النائب نبيل نقولا ينشر فيديو من إعداده يُعرِّف بالبطاقة الصحيّة الإلكترونيّة

19
FEBRUARY
2019
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نشر النائب السابق نبيل نقولا، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو من إعداده يُعرِّف بالبطاقة الصحيّة الإلكترونيّة، وكيفيّة استخدامها، وفوائدها، وطريقة استفادة المواطن اللبناني منها.

وأوضح أنّ "هذه البطاقة الّتي تشبه بطاقات الإعتماد المصرفيّة، تحتوي على المعطيات الطبّية لحمالِها، والمخزَّنة في الرقيقة المعالجة (puce)، لافتًا إلى أنّ "هذه البطاقة تحمل رقم ضمان المريض، وصورته الشمسيّة، ويستعملها  للدفع مباشرةً للطبيب، أو للمستشفى، أو للصيدليّة  حصّة الضمان الاجتماعي".

وبيّن الفيديو أنّ "السجلّ الطبي يتضمّن تاريخ المريض الصحي كاملًا، الفحوصات المخبريّة، والفحوصات الإشعاعيّة، والأمراض، والحساسيّة، والأدوية، والعمليات".

وفسّر أنّه "عندما يَصِل الطبيب المُعالِج، البطاقة الصحيّة بحاسوبه، يظهر أمامه سجلّ المريض الطبيّ".

وركّز على أنّ "مميّزات البطاقة الإلكترونية، هي: سرعة التشخيص، والعلاج، زتجنّب الأخطاء الطبّيّة، وتخفيض التكاليف، ووقف الهدر ، والتخفيف عن كاهل المواطن".

كما أشار إلى أنّ "المواطن بإمكانه الدفع عن طريق البطاقة، حصّة الضمان الاجتماعي للمستشفى، وللصيدلية، ولطبيب الأسنان (وذلك بعد إدراج طبّ الأسنان ضمن تقديمات الضمان الإجتماعي)، وللطبيب المختص، وللمختبر ، والأعمال الطبية".

وذكر أيضًا أنّ "البطاقة الصحية الإلكترونية تسهّل إجراءات الفرد، فلا يهدر وقتًا قبل الحصول على رعايته. وبفضل البطاقة الإلكترونيّة، وبالاقتران مع نظام "télétransmission"، يرسم المهنيّون الصحيّون الّذين يستشيرهم الفرد، صحائف الرعاية الإلكتروينة، ويرسلونها إلى الضمان الاجتماعي مباشرةً من حواسيبهم". وكشف أنّ "الضمان الاجتماعي يقوم مباشرة بدفع حصّته خلال البطاقة، في حين يدفع المواطن الحصة المتوجّبة عليه".

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