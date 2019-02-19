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الملف التربوي .. على طاولة "ضروري نحكي"!

19
FEBRUARY
2019
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بعد عودته الى الواجهة من جديد مع حادثة المواطن جورج زريق الاليمة، وتصدره قائمة الاولويات للمواضيع التي يأمل المواطنون في طرحها وإيجاد حلول لها، حلّ ملف التعليم في المدارس الخاصة وغلاء الاقساط ومشاكل المعلمين ضيوفا على طاولة برنامج ضروري نحكي في حلقة الاثنين ١٨\٠٢\٢٠١٩، حيث استقبلت الاعلامية داليا داغر النائب ادغار طرابلسي، ومدير عام وزارة التربية فادي يرق، والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، اضافة الى منسق الشؤون القانونية لإتحاد لجان الأهل شوكت حوالا،  ورئيس اتحاد هيئات لجان الاهل ريمون فغالي.
اما في الفقرة الاولى ناقشت داغر مع مدير شركة statistics lebanon وناشر موقع ليبانون فايلز ربيع الهبر مواضيع الساعة سياسياً واجتماعياً ولاسيما مسألتي التعليم واعادة طرح قضية الزواج المدني في لبنان.
اما في المواقف، فقد اعتبر  طرابلسي ان المدارس المجانية الخاصة لا يُدفع لها، معرباً عن حزنه من اقفال المدرسة التي أمضى فيها  25 سنة من عمره، مشيراً الى أن هناك تقصير من الدولة في هذا الموضوع.
ولفت إلى أن هناك مدارس مجانية تقفل ويأتي من يشتري الرخصة، مثيرًا موضوع بيع الشهادات الجامعية، ومشيراً الى أن هناك مياتم وهمية تسجل أسماء طلاب وهميين لتحصل على الدعم المادي.

ورأى يرق ان "كل شخص منا عليه أن يمنع سقوط اي شهيد آخر على مذبح هذا الوطن"، لافتا إلى ان المواطن جورج زريق الذي أحرق نفسه كان يعاني من مشاكل اجتماعية، مشددا على ضرورة ان تأخذ التحقيقات القضائية مجراها، لتحدد الجهات المعنية المسؤوليات".
وأكد أنه هناك عمل جدي لتحسين نوعية التعليم في المدارس الرسمية، لافتا إلى ان الدستور اللبناني أعطى الحرية للأهل في اختيار التعليم الخاص أو الرسمي، معلنا ان هدف الوزارة زيادة عدد الطلاب في المدارس الرسمية وتلبية خيارات الأهالي.

بدوره اكد الأب عازار ان الدولة تتحمل مسؤولية انتحار المواطن جورج زريق، لافتًا الى ان عدد المدارس المجانية في لبنان وصل إلى 360 مدرسة، تهدف الى تعليم الطبقة غير الميسورة. وأضاف انه مع تعزيز التعليم الرسمي، مطالبا ان تستكمل المدرسة المجانية، التي لم تأخذ المساهمة من الدولة منذ 4 سنوات، دورها.
وشدد على ان "مطالبتنا كانت ولا تزال تحقيق الزامية التعليم وتحديداً التعليم المجاني"، مؤكداً انه يجب ان يعاد النظر بالقانون 46 ليتمكن الأهالي من تحمله.
اما في موضوع الزواج المدني، فرأى الاب عازار ان يكون للزواج المدني طائفة خاصة به.

من جهته، اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود ان لجان الأهل منقسمة الى ثلاثة اقسام، فهناك من يقول ان حقوق المعلمين لا نقترب منها ويطالب بقطع الحساب، فيما اللجان الاقرب إلى الادارات المدرسية تقول ان القانون 46 هو اساس المشكلة، وهناك من يقف بالموقع الوسطي وينشر الخطاب المعتدل.
وأشار إلى ان القانون 46 طبق بعدد كبير من المدارس، واستطاعت ان تتأقلم معه.

وكان للجان الأهل الممثلة بالسيد ريمون فغالي والمحامي شوكت حوالا مداخلات قيّمة عن موضوع مشاكل لجان الأهل مع ادارات المدارس.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج تفاعلا كبيرا حول ملف التعليم، حيث طرح رواد مواقع التواصل اسئلة عدة على ضيوف الحلقة.

وكانت داغر استهلت الحلقة بمقدمة توجهت فيها بالمعايدة لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في عيده ال ٨٤ قائلة: "ضروري نحكي ونقول انو الوطن بقلبك وقلبك عالوطن، مبادئك مدرستنا وتضحياتك مثالنا، ينعاد عليك فخامة الرئيس ٨٤ سنة من عمر الوطن، وحبّيت آخد من كتابك "ما به أؤمن" اللي بلخّص عمق فكرك:"اليوم اكمل طريقي، طريق المحبة والحقيقة والحرية، لبنانيّون كثر وضعوا ثقتهم بي، وعلّقوا عليّ آمالهم، لأجلهم، لأجل كلّ ذلك الايمان، لن أتوقّف، وسأكمل الطريق حتّى النهاية.
معك منكبر وفيك منحتذي ٨٤ سنة من الكرامة ينعاد عليك."
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